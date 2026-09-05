Jorge Macri se reunió con el nuncio apostólico para la Argentina

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, mantuvo este viernes su primer encuentro con monseñor el nuevo nuncio apostólico en la Argentina, en el marco de los preparativos para la próxima visita del papa León XIV al país. Michael Banach, máxima autoridad de la Santa Sede en la Argentina, participa de la coordinación de la segunda misión de aHeading 3vanzada del Vaticano, encargada de definir la agenda, la logística y la organización de la visita papal, prevista del 8 al 11 de noviembre.

Tras el encuentro, Macri señaló que hablaron sobre lo que significará para la Ciudad recibir nuevamente a un Papa después de casi 40 años, y describió la llegada de León XIV como un acontecimiento histórico que trascenderá a la comunidad católica para involucrar a todos los argentinos.

El jefe de Gobierno porteño expresó además su intención de reunirse personalmente con el Sumo Pontífice y entregarle la Llave de la Ciudad.

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El encuentro se realizó en la sede de la Nunciatura Apostólica y sirvió para ratificar la voluntad de ambas partes de sostener una agenda común basada en el diálogo, la libertad religiosa y la promoción del bien común. Participaron también el secretario general y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo, y la directora general de Cultos porteña, Pilar Bosca.

Macri destacó la diversidad religiosa de la Ciudad, la convivencia pacífica entre comunidades de fe y el aporte de esos espacios al trabajo social, educativo y comunitario.

Banach fue designado nuncio apostólico en la Argentina por el Papa el 14 de mayo pasado. Es un diplomático estadounidense, doctor en Derecho Canónico, con trayectoria como embajador de la Santa Sede ante Naciones Unidas y en distintos países de Oceanía, África y Europa.

La visita de León XIV a la Argentina fue confirmada oficialmente por el Vaticano y forma parte de una gira sudamericana que también incluye Uruguay y Perú. Según el itinerario difundido por la Santa Sede, el Papa permanecerá en el país entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba, antes de continuar viaje hacia Perú, donde desarrolló buena parte de su carrera sacerdotal.

Se trata del primer viaje de Robert Francis Prevost a la Argentina desde su elección como Sumo Pontífice, y del regreso de un Papa al país después de casi cuatro décadas: la última visita papal fue la de Juan Pablo II en abril de 1987. Por ese motivo, tanto el Gobierno nacional como las autoridades porteñas y la Conferencia Episcopal Argentina vienen trabajando en los preparativos logísticos y de seguridad de cara al operativo.