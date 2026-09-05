La Legislatura porteña eligió al nuevo fiscal general de la Ciudad

El PRO y La Libertad Avanza volvieron a mostrar que pueden construir mayorías amplias en la Legislatura porteña. La sesión de esta semana dejó leyes, acuerdos por cargos institucionales y una novedad: el peronismo terminó partido al votar al nuevo jefe de los fiscales porteños.

El nombre central de la jornada fue el de Javier Martín López Zavaleta, elegido nuevo Fiscal General con 51 votos, cuando necesitaba 40. Fue la mayor cantidad de adhesiones que consiguió hasta ahora un candidato para ese cargo. El acuerdo reunió al PRO, los libertarios, radicales, aliados y buena parte del peronismo.

En esta votación se exhibió la interna. La mayoría de Fuerza por Buenos Aires acompañó la designación, pero cuatro legisladores del PJ ligados a La Cámpora rechazaron el pliego, y ni la titular del bloque, Claudia Neira, ni la presencia del mandamás peronista Juan Manuel Olmos pudieron frenar las diferencias. También votaron en contra los dos representantes de la izquierda.

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La pelea venía de antes: la votación en el Senado del juez Pablo Yadarola para la Cámara Federal había generado ruido en el kirchnerismo y se trasladó a la negociación porteña. Antes, el senador Mariano Recalde ya había obligado al bloque a abstenerse en el traspaso del Fuero Laboral a la Ciudad.

El reparto mostró el nuevo mapa de poder de la Legislatura. Además de López Zavaleta, María Rosa Muiños consiguió su reelección como Defensora del Pueblo, y las cinco adjuntías quedaron distribuidas entre libertarios, PRO, radicales y el espacio de Horacio Rodríguez Larreta. La Cámpora, que aspiraba a conservar lugares en el organismo, quedó afuera del reparto por sus propias internas.

La división no aparece aislada: dentro del peronismo porteño conviven sectores que responden a Olmos, dirigentes ligados a Cristina Kirchner y legisladores que se acercaron al Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof, como Berenice Iañez, que ya había marcado diferencias con la conducción cristinista.

Para el oficialismo, la designación de López Zavaleta permitió cerrar uno de los casilleros institucionales más importantes de la Ciudad tras la salida de Juan Bautista Mahiques, y fue festejada por Jorge Macri y su gabinete.

El nuevo Fiscal General tiene 52 años y lleva 27 en la Justicia porteña. Entró al Ministerio Público Fiscal en 1999 como escribiente, pasó por casi todos los escalafones hasta fiscal general adjunto, es abogado por la UBA, hizo un posgrado en Ciberdelincuencia en la Universidad de Cataluña y será el primer fiscal de primera instancia que llega a conducir el organismo.

La sesión del jueves no se agotó en el reparto de cargos. La Legislatura convirtió en ley la obligatoriedad de la sala de tres años, que regirá desde 2027, y avanzó con cambios al régimen de vehículos abandonados en la vía pública. También aprobó en general un régimen excepcional para que clubes de barrio y asociaciones civiles regularicen su situación administrativa, proyecto que generó una álgida discusión que casi hizo naufragar la sesión.

El dato político volvió a estar en las mayorías. El PRO ya no tiene la fuerza legislativa de otros años y LLA creció considerablemente tras las elecciones porteñas de 2025, pero en los temas centrales ambos espacios siguen encontrando acuerdos y sumando votos opositores. El jueves volvió a pasar: mientras oficialistas y libertarios avanzaron con buena parte de la agenda, la pelea por uno de los cargos más importantes de la Justicia porteña dejó al descubierto las diferencias que atraviesan al PJ de la Ciudad.

PPJ de la Ciudad.