El peronismo presenta nuevas iniciativas y redobla su apuesta

Unión por la Patria reaccionó rápido: horas después de la cadena nacional, ya tenía en el Congreso tres iniciativas nuevas sobre la misma escena. Pero el mensaje de la oposición no es solo el de la velocidad. Es el de la antigüedad: Malvinas es una causa de la que se ocupa desde hace años, mientras el Gobierno recién ahora, decidió subirse.

Entre marzo de 2024 y septiembre de 2026, la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados realizó unas 30 reuniones. En ese período ingresaron cerca de 90 proyectos sobre Malvinas y el Atlántico Sur, presentados por distintos bloques de la oposición: pedidos de informes, citaciones a los sucesivos cancilleres, pronunciamientos sobre pesca, hidrocarburos y actividad militar británica en la zona en disputa.

La Comisión, presidida primero por Fernando Iglesias, del PRO, y hoy por Juliana Santillán, de La Libertad Avanza, solo trató cuatro proyectos, luego unificados, y a raíz de un hecho puntual: la visita de David Cameron a las islas en 2024. Durante 2025 y todo 2026 no avanzó ninguna otra iniciativa. El dato, remarcan en el peronismo, contrasta con el endurecimiento discursivo que Milei estrenó esta semana.

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Sobre ese terreno ya trabajado se montan ahora las tres iniciativas que le dan la bienvenida a Javier Milei a la causa por parte del bloque peronista que conduce Gernán Martínez. A pocas horas de la cadena nacional se presentó un proyecto que busca crear una Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la aplicación del régimen de protección de los recursos hidrocarburíferos de la plataforma continental y de Malvinas, con ocho diputados y ocho senadores, encargada de vigilar el cumplimiento de la Ley 26.659 y su modificatoria 26.915 —que sancionan a empresas vinculadas a la exploración no autorizada de hidrocarburos en la zona en disputa, incluyendo a quienes les prestan servicios financieros, logísticos o de auditoría—. La firman Sebastián Galmarini, Cecilia Moreau, Jimena López, Marina Salzmann, Diego Giuliano, Ramiro Gutiérrez y Sabrina Selva. El texto menciona el Decreto 868/2026, que el propio Poder Ejecutivo dictó ese mismo viernes para agilizar la sanción de empresas vinculadas a la explotación no autorizada. Los firmantes “celebran” la medida, pero la usan como argumento a favor de su comisión: si la aplicación de la ley dependió quince años de la voluntad de cada gobierno de turno, sostienen, hace falta un control parlamentario permanente que no se apague con el cambio de gestión.

El segundo es un pedido de informes del diputado neuquino Juan Pablo Luque, con 21 preguntas. Apunta al corazón del problema: si la Cancillería sabía del acuerdo entre la Falkland Islands Development Corporation y la naviera Easter Island Naviera.

En paralelo, el proyecto de declaración del diputado Jorge Neri Araujo Hernández expresa “profunda preocupación” por la información del portal chileno Portal Portuario sobre la ruta naviera y le pide a la Cancillería gestiones urgentes ante Chile: rechazo formal a cualquier iniciativa que sostenga “la ocupación ilegal británica”, pedido a las autoridades chilenas para que impidan que empresas bajo su jurisdicción vulneren los derechos soberanos argentinos, y la reserva expresa de acciones diplomáticas y jurídicas si la ruta se concreta.

No es la primera vez que la oposición insiste puntualmente con Sea Lion. La diputada Agustina Propato había presentado un proyecto para repudiar la explotación del yacimiento por parte de Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, con críticas al Gobierno por la falta de medidas diplomáticas contundentes. Los diputados Natalia Serquis y Juan Grabois habían presentado otro proyecto de rechazo a la explotación en la Cuenca Malvinas Norte, con pedido de informes al Poder Ejecutivo. El Ejecutivo busca apropiarse de la bandera de las Islas Malvinas, el peronismo aplaude el gesto libertario, pero ahora exigen que sea mucho más que una cadena nacional.

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Inacción oficial

◆ En la gestión libertaria, la Comisión de Relaciones Exteriores realizó alrededor de 30 reuniones. Fue presidida primero por Fernando Iglesias y ahora por Juliana Santillán.

◆ Ingresaron cerca de 90 proyectos relacionados con Malvinas y el Atlántico Sur de distintos bloques de la oposición.

◆ Los proyectos abordaban temas como la explotación ilegal de hidrocarburos y pesca en la zona en disputa; e

◆ Solo se trataron cuatro proyectos.