Marcos Juárez vota en clave local y con final abierto

Marcos Juárez votará este domingo para elegir intendente, en una elección que inicialmente apareció como una disputa de tercios y que, en los últimos días, comenzó a mostrar otro escenario. La contienda tendrá siete candidatos, pero las principales expectativas están concentradas en Germán Font, Pedro Dellarossa y Verónica Crescente. El dato que surgió con fuerza en los últimos días es que Font, que comenzó la campaña relegado, habría conseguido capitalizar parte de la dispersión del voto y convertirse en el candidato que hoy concentra la mayor intención. Como se recordará, el comicio se realizará con un padrón de algo más de 24.000 electores.

Una de las fuentes consultadas, que viene siguiendo distintas mediciones realizadas durante la campaña, describió el escenario inicial como un “triple empate”, ubicando a los tres principales candidatos en una franja de entre 19% y 21%, con diferencias que quedaban prácticamente dentro de los márgenes de error.

Sin embargo, la situación habría comenzado a cambiar durante la última semana. De acuerdo con esa fuente, Font aparece arriba por unos siete puntos, diferencia que surge después de proyectar indecisos y de intentar detectar el llamado “voto vergüenza”. La metodología tiene, de todos modos, un límite importante: una muestra de 300 casos tiene un margen de error cercano al +-5,6%. Se impone la cautela.

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El sube y baja de los candidatos



Una fuente que siguió la evolución de los sondeos señaló que hace aproximadamente un mes y medio Crescente aparecía primera y que en las últimas mediciones “se desinfló”. En tanto, Dellarossa se mantiene en el grupo de arriba, aunque las mediciones no terminan de ubicarlo con claridad en el segundo lugar. Según los últimos datos disponibles, se encontraría entre tres y seis puntos por debajo de Font.

Más atrás aparecería Gerardo Pasquali, con una intención de voto cercana a los 10/11 puntos, mientras que el resto de los candidatos queda más alejado de la pelea por la intendencia. El panorama coincide parcialmente con otros relevamientos publicados durante las últimas semanas, aunque no todos muestran el mismo orden.

En los equipos de campaña nadie da la elección por definida y mucho menos con el antecedente de 2022. En aquella elección, los pronósticos de las encuestadoras no anticiparon el resultado final, cuando Sara Majorel terminó imponiéndose y sucediendo a Dellarossa. Esta vez, los consultores trabajaran con mayor prudencia y evitaran publicar números cerrados.

Por eso, además de los números tradicionales, algunos equipos están intentando detectar qué ocurre con los electores que no quieren declarar públicamente su voto. El método de la boleta simulada apunta precisamente a ese universo. El dato que puede terminar inclinando la elección es, entonces, menos el porcentaje que hoy tiene cada candidato que cuánto voto efectivamente movilizará cada uno el domingo.