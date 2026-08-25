Este lunes, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó a sectores opositores y económicos de intentar perjudicar los intereses de los trabajadores, y adelantó que, antes de las elecciones que se realizarán el próximo 4 de octubre, acelerará en el Congreso la aprobación del proyecto para bajar la jornada laboral sin recorte salarial.

En su cuenta oficial de X, el mandatario escribió: “Hay gente que juega en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras de Brasil, pero nuestro Gobierno se está movilizando para aprobar el fin de la jornada 6×1, sin reducción del salario".

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Y agregó: "El pueblo trabajador que mueve este país merece tener más tiempo para el ocio, para cuidar la salud y para acompañar el crecimiento de los hijos. Se trata de tiempo para la familia”.

Esta propuesta busca terminar el régimen conocido como 6×1, que implica 6 días de trabajo por 1 de descanso, reduciendo la jornada semanal sin disminuir los salarios.

Qué había pasado con la enmienda constitucional impulsada por Lula da Silva

A fines de mayo, la enmienda constitucional fue aprobada en la Cámara de Diputados, pero quedó congelada durante meses en el Senado, donde solo se destrabó luego de que Lula da Silva y el presidente de la Cámara Alta, Davi Alcolumbre, volvieran a hablar del tema este mes.

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Alcolumbre mandó la propuesta a la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ), donde el Gobierno logró que asumiera como relator el senador Omar Aziz, quien declaró que presentará un informe el próximo jueves y que todavía estudia si mantendrá el texto aprobado por la Cámara de Diputados.

Lula da Silva

El Congreso solo tendrá una semana de votaciones, del 31 de agosto al 4 de septiembre, antes de que se realice la primera vuelta presidencial.

HM/ff