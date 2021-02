Malestar en Washington con el Gobierno argentino por no permitir atracar a un buque estadounidense

Luego del revuelo que generó en la Casa Blanca el tuit de la Cancillería argentina, mediante el cual saludaba al flamante gobierno de Joe Biden con un tono ácido y poco diplomático hacia su antecesor Donald Trump, Estados Unidos ya experimentó su segunda molestia con el gobierno de Alberto Fernández en sus primeros días de gestión.

Este fin de semana se confirmó que el buque USCG Cutter Stone de la guardia costera norteamericana finalmente no recalará en ningún puerto argentino durante su primer viaje al Cono Sur "por desafíos logísticos".

Durante la travesía, que tenía el objetivo de reforzar la cooperación marítima regional para combatir la pesca ilegal en aguas del Atlántico Sur, el moderno navío iba a amarrar en el puerto de Mar del Plata.

“Una evaluación exhaustiva de las condiciones halló desafíos logísticos que impiden el amarre de la nave en el puerto de Mar del Plata”, informó la embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires el viernes pasado, luego de visitar Montevideo, la capital de Uruguay.

De esta manera, se canceló la escala del USCG Cutter Stone que se había anunciado en diciembre pasado, como parte de una gira que incluía, además de Argentina y Uruguay, paradas en Brasil, Uruguay y Guayana.

Detrás de este cambio de itinerario, se esconde un malestar en el Pentágono, que ya fue informado a otras oficinas clave en la capital estadounidense, por la escasa predisposición que mostró el gobierno argentino para que la misión se pudiera concretar, informó Infobae luego de consultar fuentes en Washington.

Por su parte, el sitio especializado infodefensa.com destacó que esta decisión ocurrió luego de que la Cancillería argentina rechazara la realización de un operativo conjunto entre la Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Guardia Costera norteamericana.

El USCG Cutter Stone, que realiza su primera misión a los mares del sur para cooperar en la erradicación de la pesca ilegal, es el barco más moderno y grande de la guardia costera de Estados Unidos. En el marco de la colaboración habitual en temas de seguridad nacional, las autoridades estadounidenses coordinaron las escalas del buque en los distintos países que luchan contra el avance de la pesca ilegal en sus aguas por parte de flotas como la de China..

Según expresaron fuentes en Washington, la Cancillería argentina demoró la respuesta que se aguardaba en la capital estadounidense antes de la partida de la misión y finalmente dio a entender que se podría utilizar el puerto de Mar del Plata. Inmediatamente, las autoridades norteamericanas advirtieron que, por los históricos problemas de dragado, el puerto marplatense no contaba con el calado de seguridad suficiente para que atracara un barco de la envergadura del USCG Cutter Stone.

