"Mi fecha de vencimiento está cerca": Mike Tyson piensa que le queda poco tiempo de vida

El legendario boxeador Mike Tyson está convencido de que no le queda mucho tiempo de vida. El ex deportista recientemente reveló que, a pesar de ser multimillonario, tiene graves problemas económicos con su esposa, Lakiha Spicer, y realizó un extraño vaticinio sobre su muerte: "Mi fecha de vencimiento se acerca”.

“Todos vamos a morir algún día, por supuesto”, comenzó diciendo el ex campeón mundial de pesos pesados, de 56 años, durante su podcast Hotboxin' con Mike Tyson. En el mismo trajo como invitado especial al terapeuta Sean McFarland, especializado en traumas y adicciones.

En ese contexto, compartió algunos pensamientos sobre su vida y su propia mortalidad. "Cuando me miro en el espejo, veo esos pequeños puntos en mi cara, digo: 'Guau. Eso significa que mi fecha de vencimiento se acerca, muy pronto'", manifestó.

Entre otras definiciones personales, Tyson se refirió al dinero y las posibilidades que puede traer. "Crees que eres invencible cuando tienes mucho dinero, lo cual no es cierto", lanzó. Sin embargo, fue tajante en admitir que el dinero "no significa nada" para él. “Siempre le digo a la gente: creen que el dinero los hará felices porque nunca antes han tenido dinero. Cuando tienes mucho dinero no puedes esperar que nadie te ame. ¿Cómo voy a confesarte mi amor cuando tienes 500 mil millones de dólares?”, sostuvo.

Por otro lado, el controvertido pugilista admitió que mantiene conversaciones con su esposa luego de que ella le comentara que el dinero "le brinda seguridad a largo plazo" cuando él muera. "¿Qué es exactamente la seguridad?", le preguntó a Lakiha. "No sé, cuando llevas dinero al banco y recibís un cheque todas las semanas y puedes vivir así el resto de tu vida", le respondió su mujer.

"Eso no significa que no contraerás una enfermedad o que no te atropellará un coche. ¿Puede el dinero asegurarte cuando saltas de un puente? Por eso siempre digo que el dinero es una falsa sensación de seguridad", expresó en su análisis Tyson.

En el mismo podcast, el ex boxeador habló de su naturaleza agresiva, tanto arriba del ring como en la vida misma. “Tengo tanto miedo de ser tan violento. No puedo controlar mi violencia. ¿Tiene eso algún sentido? Soy Mike Tyson, estoy asustado de todo. Lo único que sé es atacar”, le declaró al famoso terapeuta.

Mike ganó dos veces el título mundial de los pesos pesados en la década de los 80 y es el boxeador más joven de la historia en conseguir un título mundial de esta categoría cuando ganó el título de la WBC ante Trevor Berbick, con tan solo 20 años. Rápidamente adquirió una reputación de feroz e intimidante, y también consiguió convertirse en el primer boxeador de peso pesado en poseer en simultáneo los títulos WBA, WBC y IBF, además de ser el único en unificarlos en sucesión.

También fue famoso por morder, de manera infame, la oreja de Evander Holyfield en su pelea de junio de 1997. Se declaró en bancarrota en 2003, a pesar de haber ganado 300 millones de dólares a lo largo de su carrera y resurgió como un exitoso empresario dedicado al cultivo de cannabis.

