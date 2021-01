Qué es el barbijo FFP2 que promueven en Alemania en lugar del tapaboca de tela

Alemania y Austria anunciaron que prohíben el uso de barbijos, mascarillas o tapabocas de tela o confeccionados de modo casero. Si bien en un primer momento se recomendó a la población en general que se privara de comprar los barbijos quirúrgicos o N95, ahora la indicación en esos países es la contraria. La opción oficial ahora son las mascarillas FFP2 (equivalente al N95).

La distancia social, lavado de manos, alcohol al 70% y el barbijo o tapabocas componen la estrategia diaria mínima de pautas a seguir del protocolo para morigerar al máximo la chance de contagio por covid-19.

En cuanto al tapabocas los países habían coincidido en los primeros meses de la pandemia en sugerir el uso doméstico de los barbijos de tela para liberar la producción y venta de los quirúrgicos al sector de salud.

Prohíben en Alemania y Austria los barbijos de tela o tapabocas caseros

Desde esta semana, al menos en los países europeos de Alemania y Austria la táctica es otra y se prohibió el uso de los tapabocas no quirúrgicos en "comercios, transporte público, mercados, oficios religiosos, e instalaciones donde se proporcionen servicios".

Qué es el barbijo FFP2

El barbijo FFP2 es un producto sanitario. Este tipo de mascarillas o barbijos son adecuadas para ser usadas por personas con síntomas de infección, para evitar contagiar, y también por la población general. Las siglas FFP responden a la denominación en inglés de Filtering Face Piece que se clasifica en tres niveles según su capacidad de filtrado: FFP1, FFP2 y FFP3, siendo el 3 el que más protege; el 2, el intermedio y el 1, el que menos.

La FFP2 tiene una eficacia de entre 92% y 94% de filtración y "protege frente a residuos no tóxicos y elementos fibrogénicos". Además tiene una protección "de fuga hacia el exterior" máximo del 8%. Y cumple, junto con la FFP3, lo estipulado por las pautas de la Organización Mundial de la Salud y se recomienda para actividades con bajo o moderado riesgo.

Además de proteger contra el SARS-CoV-2, también es útil contra la influenza A y B, gripe aviar, los "otros" coronavirus (MERS-CoV, SARS-CoV), peste bubónica y tuberculosis.

Prácticas con tapabocas y nada de sentarse a tomar café

¿Sirven los barbijos FFP2 con válvula?

Es importante que los barbijos FFP2 o FFP3 no lleven válvula, pues así sí logran filtrar tanto la entrada como la salida del aire. Los barbijos con válvula, en cambio, no impiden el contagio del coronavirus a otras personas. Esa válvula lo que hace es facilitar la salida de la respiración sin ningún filtro. Filtran la entrada, pero no la emisión de respiración y partículas, y por lo tanto, pueden contribuir a la propagación del coronavirus.

¿Se puede reutilizar o lavar los barbijos FFP2?

Los barbijos FFp2 se pueden reutilizar si así lo indican en su etiquetado, de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Cada fabricante debe indicar la duración estimada, ya que dependiendo del material que haya utilizado su duración puede ser mayor o menor. En Europa, los especialistas aconsejan a la población no usar un barbijo FFP2 más de 4 horas por cuestiones de comodidad e higiene. Sin embargo, si no se ensucia, humedece o se deteriora puede durar más tiempo.

Asimismo es clave detectar la inscripción NR (No Reutilizable) o R (Reutilizable). Si es reutilizable, el barbijo podrá lavarse después de cada uso. En el caso de que presente la etiqueta NR, lo que hay que hacer es desecharlo.