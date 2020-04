Quién es Fauci, el infectólogo "en jefe" que asesora a Trump

por Leandro Dario

Anthony Fauci es “la última esperanza blanca” de Estados Unidos. El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIH) enfrenta por estas horas una tarea titánica: asesora, aconseja y guía a Donald Trump en la pandemia del coronavirus. El “epidemiólogo en jefe” se para a un costado del presidente en cada conferencia en la Casa Blanca y escucha las frases más insólitas de su boca. Trump es el más irracional de la política estadounidense. Fauci, en cambio, la voz de la razón. A un costado del timón, marca el rumbo, logrando de alguna manera corregir al republicano sin ganarse su odio y ser eyectado del cargo.

El científico alertó ayer que el coronavirus podría transmitirse por el aire, algo que aún no fue corroborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). “El virus realmente puede transmitirse incluso cuando la gente simplemente habla, no solo cuando tose o estornuda”, declaró en Fox News.

Pese a su estilo amable y sin estridencias, fue amenazado de muerte esta semana por supuestos seguidores del republicano, que lo habían atacado por redes sociales acusándolo de ser un agente del “Estado profundo” que intenta debilitar al presidente. La policía asignó una custodia al científico más influyente en la lucha contra la pandemia. Consultado por las amenazas, Fauci intentó bajar el tono: “Es realmente un poco loco. Tratamos de no prestar atención a eso y solo enfocarnos en la responsabilidad y el trabajo que tenemos. Eso es lo más importante”.

Entrevistado por la revista Science, destacó que Trump lo escuchaba incluso cuando no estaba de acuerdo. “El sigue su propio camino. Tiene su propio estilo. Pero en asuntos sustanciales escucha lo que digo”, aseguró. El medio especializado le preguntó por qué no hablaba cuando el mandatario afirmaba cuestiones incorrectas en sus conferencias. “No puedo saltar frente al micrófono y empujarlo”, respondió el infectólogo de 79 años.

Nombrado en 1984 por Ronald Reagan durante la irrupción del HIV, la presencia de Fauci en medios de comunicación se multiplicó en las últimas semanas. Sin perder la calma ni levantar la voz, advirtió que podrían morir entre 100 y 200 mil estadounidenses por el Covid-19, y los medios de comunicación entraron en pánico. Según el último reporte de ayer, había casi 260 mil casos positivos y más de 6.600 muertos en el país.

Según informó Los Angeles Times, Fauci duerme de tres a cinco horas por día. Su jornada de trabajo incluye supervisar las investigaciones que buscan una posible vacuna, visitas a hospitales, reuniones del gobierno y las conferencias en la Casa Blanca.

A cargo de un presupuesto de 5.900 millones de dólares, el veterano científico lideró a los infectólogos de su país durante casi cuatro décadas, en las que asesoró a seis presidentes. George W. Bush le concedió la Medalla de la Libertad, la más alta condecoración a la que aspira un civil en Estados Unidos, por sus esfuerzos en la lucha contra el sida, el zika, la tuberculosis, la malaria y el ébola.

Fauci transmite la rigurosidad de la academia con un lenguaje sencillo y llano. Autor, coautor o editor de más de 1.300 publicaciones científicas, no tiene prejuicios a la hora de ser entrevistado en Instagram por la estrella de la NBA, Stephen Curry, o de participar del programa de radio Basketball & Beyond with Coach K, conducido por Mike Krzyzewski, ex entrenador de la selección de Estados Unidos.

“Estamos enfrentando a un equipo muy poderoso, que es el virus. Y lo que tenemos que hacer es una presión de toda la cancha. No podemos dejar que tomen la pelota para que driblen. Solo tenemos que estar sobre ellos”, trazó una analogía el médico, ex base y capitán de la secundaria Regis en 1958. “Ni siquiera estamos en el medio tiempo”, concluyó, avisando que la lucha contra el virus será larga y ardua.

De la academia a la casa blanca

◆ Anthony Fauci nació en Brooklyn en 1940.

◆ En su juventud trabajó en la farmacia de su padre.

◆ Se graduó con el mejor promedio en la Universidad de Cornell.

◆ Fue uno de los primeros infectólogos en investigar el HIV en Estados Unidos. ◆ Reagan lo nombró en 1984 director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

Está calificado por Google Scholar en el puesto 41 entre los investigadores más citados en publicaciones científicas.

◆ “Lo adoramos desde el primer día. No nos tenía miedo. Con él no había homofobia”, reveló el activista contra el sida Peter Staley a Los Angeles Times.