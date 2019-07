Según el FBI, Rusia trata de interferir en las próximas elecciones de EEUU

El director del FBI, Christopher Wray, alertó este martes que Rusia sigue siendo una amenaza para las elecciones estadounidenses, 16 meses antes de que se celebren los próximos comicios presidenciales. "Los rusos tienen la clara intención de interferir en nuestras elecciones a través de la influencia exterior", dijo Wray durante una comparecencia ante un comité del Senado. Así, resaltó que el FBI destinó "recursos significativos" para hacer frente a la "influencia extranjera" en las próximas elecciones, según la cadena de televisión estadounidense CNN.

Wray compareció ante el comité antes de que lo haga durante la jornada del miércoles el antiguo fiscal especial Robert Mueller, quien destacó en un informe publicado en abril que Rusia había llevado a cabo una campaña de influencia durante las presidenciales de 2016, en las que se impuso Donald Trump. La inteligencia estadounidense y la investigación del fiscal especial Robert Mueller documentaron el esfuerzo de la inteligencia rusa y el grupo de redes sociales, la Agencia de Investigación sobre Internet (Internet Research Agency), para ayudar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y desacreditar a la candidata demócrata Hillary Clinton en las elecciones presidenciales de 2016.

Informe oficial dice que Trump no conspiró con Rusia en las elecciones 2016

El informe Mueller, publicado en abril, revela los diversos intentos de la campaña de Donald Trump de cooperar con los rusos para aumentar sus posibilidades de ganar. Mueller testificará este miércoles 23 de julio ante los comités Judicial y de Inteligencia sobre las conclusiones de una investigación que exoneran a Trump de conspirar con Rusia para alterar el resultado de los comicios que le llevaron a la Casa Blanca, pero no le absuelven de un posible delito de obstrucción a la justicia. De hecho, el presidente de la Comisión Judicial, el demócrata Jerrold Nadler, dijo que cree que hay "pruebas sustanciales" de que el presidente estadounidense cometió delitos.

Trump sigue negando la interferencia rusa y cualquier ayuda exterior en su victoria de 2016. En una reunión con Vladimir Putin en Helsinki en julio de 2018, Trump aceptó dio por buena versión del presidente ruso de que no hubo injerencia en la campaña de 2016 a la vez que rechazó la conclusión de la inteligencia estadounidense. "Confío mucho en mi equipo de inteligencia, pero os digo que el presidente Putin fue muy conciso y claro en su negativa", aseguró Trump. El mes pasado, en la cumbre del G20 en Osaka, Trump bromeó de nuevo con Putin minimizando la injerencia rusa en 2016: "No interfieras en las elecciones, presidente, no interfieras".

El 70% de los rusos le cree a Putin: no interfirió en elecciones de EE.UU.

VIDEO RELACIONADO

D.S.