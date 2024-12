Trump: EE.UU. fuera de Siria y paz justa para Ucrania

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer en su plataforma Truth Social que su país no debía “involucrarse” en la situación en Siria, donde los grupos rebeldes comenzaron a rodear la capital, Damasco.

“Siria es un desastre, pero no es nuestro amigo, y Estados Unidos no debería tener nada que ver con ello. Esta no es nuestra lucha. Dejemos que (la situación) se desarrolle. No nos involucremos”, escribió el futuro presidente estadounidense unos minutos antes de su reunión con el presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo de París.

Antes de su regreso a la Casa Blanca, el 20 de enero, el republicano pareció lanzar una advertencia al actual presidente estadounidense Joe Biden contra toda voluntad de intervenir en Siria, a pesar de la ausencia de señales en ese sentido por parte de la administración demócrata.

Durante su primer mandato, Trump siempre afirmó que pondría fin a las guerras en las que su país participa, abogando por una línea más aislacionista. En ese sentido, firmó un acuerdo con los talibanes para la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán.

Durante la campaña presidencial de este año dijo también que podría poner fin a las guerras de Ucrania y Gaza “rápidamente”.

Ayer, el magnate republicano fustigó el papel de Barack Obama en la situación en Siria. “El presidente Obama se negó a cumplir su promesa de proteger la línea roja y se desató el infierno. Rusia tomó el control”, dijo.

En 2013, el conflicto entre el régimen de Bashar al Assad y los grupos rebeldes alcanzó un importante punto de inflexión cuando un ataque químico atribuido al gobierno en zonas rebeldes cercanas a Damasco mató a más de 1.400 personas, según Estados Unidos. Obama, que había hecho de esto una línea roja, abandonó los ataques punitivos en el último minuto y selló un acuerdo con Rusia para desmantelar el arsenal químico sirio.

“Rusia, porque está tan enredada en Ucrania, parece incapaz de detener esta marcha literal a través de Siria, un país que ha protegido durante años”, lanzó Trump ayer.

“Pero ahora (los rusos), como tal vez el propio Assad, están de salida, y eso puede ser en realidad lo mejor que les puede pasar”, añadió, antes de comentar: “En realidad nunca hubo ningún interés en Siria para Rusia, aparte de poner en ridículo a Obama”.

Con Zelenski. Trump se reunió en París con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski y con el francés Emmanuel Macron. Fue un encuentro “bueno y productivo”, dijo el líder de Kievk, en el que todos coincidieron en que la guerra con Rusia debe terminar pronto y “de manera justa”.

El trío se reunió en el Palacio del Elíseo, en París, casi tres años después del inicio de la invasión de Moscú y antes de que Trump asuma el cargo en Estados Unidos en enero. “Tuve una buena y productiva reunión trilateral con el presidente Donald Trump y el presidente Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo”, expresó Zelenski en redes sociales. “Todos queremos que esta guerra termine lo antes posible y de una manera justa”, añadió. Agradeció a Macron por organizar el encuentro y comentó: “El presidente Trump, como siempre, se muestra decidido. Le doy las gracias”.

Zelenski aseguró que los tres líderes “acordaron seguir trabajando juntos y mantenerse en contacto”.