Trump jurará el lunes dentro del Capitolio por el frío extremo

Donald Trump comunicó que su toma de posesión como presidente de Estados Unidos el lunes se realizará dentro del Capitolio debido al clima gélido esperado, lo que socava las esperanzas del republicano de un espectáculo grandioso a cielo abierto para dar inicio a su segundo mandato.

“Hay una ráfaga de viento ártico que está arrasando el país”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social ayer. “Por lo tanto, he ordenado que el discurso inaugural, además de las oraciones y otros discursos, se pronuncie en la Rotonda del Capitolio de los Estados Unidos”, concluyó.

El cambio de plan significa que Trump no estará en la escalinata del Capitolio con vista al National Mall, que tradicionalmente recibe a una gran multitud para dar la bienvenida a los nuevos presidentes. La Rotonda, un salón circular adornado debajo de la cúpula del Congreso, normalmente solo puede albergar a unos pocos cientos de personas, pero anunció que se reunirá con su audiencia luego de la jura.

Trump –quien a sus 78 años será la persona de mayor edad en asumir la presidencia– dijo que las ceremonias en la Rotonda “serán una experiencia muy hermosa para todos, y especialmente para la gran audiencia televisiva”. Y anunció: “El lunes abriremos el Capital One Arena para ver en vivo este evento histórico y para albergar el desfile presidencial. Me uniré a la multitud en el Capital One después de mi jura”.

Se pronostica que el lunes la temperatura en Washington estará muy por debajo del punto de congelación, con fuertes vientos que se sumarán al frío. Es la primera vez que se toma esta medida de emergencia desde la investidura de Ronald Reagan en 1985, también debido al clima peligrosamente frío.