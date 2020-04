Un EEUU apocalíptico: con miles de muertos, Nueva York podría abrir fosas comunes

La pandemia de coronavirus ya mató a 15.938 personas en Estados Unidos, donde el estado de Nueva York registró otros 779 fallecidos en el último día, lo que sitúa en 7.067 la cifra total de decesos en la región. Epicentro de la pandemia, la situación vivida en la cuidad de Nueva York es apocalíptica y las autoridades se esfuerzan, especialmente, en dar a los miles de muertos un descanso final digno dentro de las posibilidades.

Este 9 de abril, el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, indicó que de los más de 450.000 casos confirmados de Covid-19 del país, en el estado 159.937 personas dieron positivo, 10.621 más que el día anterior. Esto supone un aumento del 7 por ciento. La ciudad homónima, principal foco de infección del país, presenta 87.028 casos frente a los 81.803 confirmados el miércoles y 5.150 fallecidos.

Cuomo, que destacó que el número de hospitalizaciones se estabilizó a un 2% a pesar del creciente número de fallecidos, informó también este jueves que 18.279 personas siguen internadas, 200 más que el día anterior. Si la tendencia continúa, señaló, la cifra de ingresados comenzará dentro de poco a descender, lo que constituye una señal de que el virus sobrepasó su pico de contagio. "Todo el mundo cree que una vez que pasemos esto (el pico) ya habremos acabado. Yo no cantaría victoria tan rápido. Este virus nos ha llevado ventaja desde el primer día", afirmó.

Por su parte, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que la ciudad podría ver un levantamiento de las restricciones recién a finales de mayo o principio de junio. En este sentido, matizó que para ello habría que llevar a cabo pruebas en masa a los residentes, una cuestión que, por el momento, las autoridades no tienen capacidad para hacer. "La gente ha estado siguiendo las normas y es gracias a es que hemos empezado a ver mejorías", destacó De Blasio, que afirmó que hay indicios "esperanzadores" de estabilización en los hospitales. "Si trabajamos duro hay posibilidades de ver un cambio en mayo o junio", agregó.



Fosas comunes en Nueva York

Cuomo celebró que el aumento de nuevos pacientes haya sido “solo” de 200 en las últimas 24 horas, diciendo que “es el menor número que hemos tenido desde que empezó esta pesadilla”. De todas formas, Cuomo mantuvo el tono de alerta. "La gripe española de 1918 golpeó en tres oleadas. Sólo estamos en la primera ola. No podemos asumir que porque estamos viendo algunos signos positivos esto terminará pronto o que las ondas adicionales no golpearán. El Estado de Nueva York no subestimará a este enemigo", aseveró. Pasaron 39 días desde que se detectó el primer caso en Nueva York, y 80 jornadas desde el primer caso en suelo estadounidense.

El número de fallecidos en Nueva York, sin embargo, es tan alto que el gobierno podría recurrir a fosas comunes en algunos parques públicos para afrontar la emergencia de las sepulturas. La extrema medida, describe el New York Times, figura en uno de los planes de emergencia preparados en los últimos días y podría llevarse a cabo si las morgues de la ciudad ya no pudieran recibir cadáveres. "Lo único que puedo decir es que hacen falta áreas muy grandes y poco transitadas", explicó el presidente de la Comisión de Sanidad del municipio de Nueva York, Mark Levine, quien reconoció que se está evaluando la hipótesis de las fosas comunes. "Si fuera necesario recurrir a sepulturas temporarias tenemos la posibilidad de hacerlo", dijo por su parte De Blasio.

Esperan más de 60.000 fallecimientos

El asesor principal de la Casa Blanca, el virólogo Anthony Fauci, dijo el jueves que el número de muertos podría estar más cerca de 60 mil estadounidenses, suponiendo un distanciamiento social total, en lugar de las 100 mil a 240 mil muertes proyectadas previamente. "Los datos reales nos dicen que es muy probable que tengamos un efecto positivo definido por estas cosas de mitigación que estamos haciendo, esta separación física, por lo que creo que vamos a ver una desaceleración en eso", dijo Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, a NBC.

Después de Italia, con más de 18 mil fallecidos, los países más afectados son Estados Unidos, más de 15 mil muertos y 451.491 casos, España con 15.238 muertos (152.446 casos), Francia con 12.210 muertos (117.749 casos), y Reino Unido, con 7.978 muertos (65.077 casos).

