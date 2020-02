Aparecieron cinco "soles" en el norte de China

Los habitantes de la región china de Mongolia registraron un peculiar fenómeno atmosférico llamado Parhelio, el cual consiste en un episodio óptico asociado al reflejo de la luz, el hielo y las nubes y que deriva en la aparición de varios puntos brillantes en el cielo. De este modo, se pudieron apreciar cinco "soles". Las imágenes de este suceso se viralizaron rápidamente en redes sociales.

En una de las filmaciones que dura menos de un minuto se puede observar los diferentes puntos luminosos. En el cielo se ven cinco destellos y si bien uno de ellos corresponde sol, los otros cuatro son producto de la bajas temperaturas y de la gran cantidad de cristales de hielo hexagonales que flotan en la atmósfera y que reflejan la luz solar, según consignó el medio español 20minutos.es.

Los "cinco" soles estaban dispuestos en una gran circunferencia, una forma similar a la de otro fenómeno meteorológico llamado 'halo' o 'círculo luminoso'. Los habitantes del lugar se toparon con la atípica escena en el cielo y de inmediato tomaron sus teléfonos celulares y grabaron el momento. "Parece que los cinco soles están reunidos, parece que hay cuatro soles que aún no se han despertado. Todavía no estoy listo para abrir el arco", escribió uno de los usuarios en Twitter que compartió la filmación.

"El 14 de febrero, el fenómeno del sol mágico apareció en Damao Banner, Inner Mongolia Inner Mongolia, Wulanchabu Siziwang Banner, Xilinguole League y otros lugares, lo cual es muy raro en la historia. Algunas personas fotografiaron esta maravilla mágica durante aproximadamente una hora y media. El video muestra que los cinco halos solares están conectados entre sí, formando un círculo gigante, lo cual es muy impactante", escribió otro.

Sin embargo, esto no es un suceso inédito. En noviembre de 2017 se produjo una situación similar en la misma zona de China, pero en aquella ocasión solo aparecieron tres se contabilizaron tres soles ficticios. El 31 de diciembre de 2019 se registró lo mismo en la ciudad de Fuyu.

Three "suns" appear on the sky over northeast China☀️☀️☀️



This spectacular view is caused by a natural phenomenon called "sun dog," also known as mock suns or parhelia, as a result of light refraction through ice crystals. https://t.co/N31a8Um6B2 pic.twitter.com/ZbBJLYu8gB