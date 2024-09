Un puente se derrumbó en medio de una fuerte tormenta al norte de Vietnam y diez camiones, autos y dos motos cayeron al vacío. El temporal fue consecuencia del paso del tifón Yagi, cuyas precipitaciones también provocaron aludes, apagones y al menos 21 muertos.

El puente de acero sobre el crecido río Rojo, en la provincia de Phu Tho, colapsó este lunes por la mañana. Luego del trágico episodio, tres personas fueron rescatadas del agua mientras que otras diez continúan desaparecidas.

"Estaba muy asustado cuando me caí. No sé nadar y pensé que iba a morir", expresó ante la televisión estatal vietnamita Nguyen Minh Hai, una de las víctimas que cayó al agua. Pham Truong Son, quien fue rescatado tras caer con su moto, agregó: "Sentí como si me hundiera al fondo".

Hasta el momento, el tifón Yagi dejó un total de 64 muertos, además de incontables destrozos provocados por las abundantes precipitaciones y los fuertes vientos que llegaron hasta casi los 150 km/h, siendo el más fuerte que golpeó Vietnam en las últimas décadas.

En paralelo también ocurrió que un autobús con 20 pasajeros fue arrastrado a un arroyo crecido por un alud de tierra que tuvo lugar en la provincia de Cao Bang. Lamentablemente, hasta el momento solo se recuperaron los cuerpos de cuatro víctimas y solo un sobreviviente.

Si bien el tifón se debilitó a depresión tropical este domingo, la agencia meteorológica vietnamita advirtió que las fuertes precipitaciones aún pueden provocar inundaciones y aludes. Asimismo, la lluvia aún continúa presente en el noroeste del país y, según advirtieron, las precipitaciones podrían superar los 40 centímetros en algunos puntos.

Antes de pasar por Vietnam, el tifón dejó al menos 20 muertos en Filipinas y otras 4 víctimas fatales al sur de China. Además, las autoridades indicaron que las pérdidas de infraestructura en algunos lugares ascendían a 102 millones dólares, con, al menos 57 mil casas dañadas o derruidas, cortes de servicios y carreteras afectadas.

AS./fl