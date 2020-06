Washington amenaza con “cortar todos los puentes” con Xi Jinping

AFP

Donald Trump advirtió que Estados Unidos evalúa “cortar todos los puentes” con China, en momentos de fuertes tensiones entre las dos superpotencias. “Estados Unidos por supuesto mantiene una opción política, bajo diversas condiciones, para cortar todos los puentes con China”, dijo el mandatario estadounidense en Twitter.

Beijing no tardó en responder. Zhao Lijian, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, consideró que no es “sabio ni realista” una ruptura entre las dos principales economías del mundo. “Eso no ayudará a resolver los problemas de Estados Unidos y no hará sino causar problemas a los estadounidenses”, estimó.

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, también cuestionó ayer a China, al denunciarlo como “un actor deshonesto” empeñado en alcanzar la dominación mundial. “El Partido Comunista Chino quiere obligarnos a escoger entre Estados Unidos y China. No podemos abarcar esas alternativas sin abandonar lo que somos.

Las democracias que dependen de autoritarismos no son dignas de su nombre”, dijo el secretario de Estado durante una intervención virtual en la cumbre sobre la democracia en Copenhague.

La renovada tensión se produce días después de la difusión de algunos contenidos del libro que escribió John Bolton, ex asesor de seguridad nacional de Trump. En The Room Where it Happened (La habitación donde sucedió), el ex funcionario acusar a Trump de “suplicar” ayuda al presidente Xi Jinping para ganar la reelección. Según su versión, el jefe de Estado pidió que China aumente las compras de productos agrícolas a Estados Unidos, en un esfuerzo por conquistar el voto rural.

Best seller al banquillo. La Casa Blanca pidió a la Justicia que prohíba la publicación del libro, argumentando que está plagado de informaciones confidenciales que afectan la seguridad nacional. La defensa de Bolton argumentará en favor de la libertad de expresión y señalará que el manuscrito fue sometido a un exhaustivo examen por parte de la Casa Blanca, a la que simplemente no le gusta su contenido.

Aún no se sabe cuándo fallará el juez. El libro, que debería estar en las librerías el martes, recoge las impresiones que Bolton tuvo de Trump a lo largo de los 17 meses en que ejerció como asesor de Seguridad Nacional, hasta que fue despedido en septiembre pasado. Trump dijo que se trata “de pura ficción”.

Por su parte, el secretario de Estado Mike Pompeo calificó a Bolton de “traidor”. “Está difundiendo una serie de mentiras, medias verdades completamente falsas y falsedades absolutas”, señaló el jefe de la diplomacia estadounidense en un comunicado.