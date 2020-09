El castellano no tiene muchas palabras de origen vasco: aquelarre, ganzúa, chirimbolo, y unas pocas más. Hay varias relacionadas con la minería; no es raro, porque la tierra vasca se despliega alrededor de los Pirineos. Una de esas palabras es chatarra. Decimos que la chatarra es el montón de metales viejos y oxidados, y nos vienen a la mente los desarmaderos de autos que aparecen en las películas o las pilas de hierros torcidos y desechados que se acumulan en los fondos de las casas. También nos vienen a la mente las hamburgueserías: mientras sus defensores la llaman «comida rápida», sus críticos dicen que allí se vende «comida chatarra». En los diccionarios, la primera acepción de chatarra es la que habla de la escoria que deja el mineral de hierro cuando es fundido o trabajado. Porque la escoria no es, como dicen en las películas, ese grupo de sujetos peligrosos y mal aseados que se reúnen en los sitios más peligrosos de la ciudad, por ejemplo los desarmaderos de autos. La escoria es el residuo de los hornos de fundición del hierro, y eventualmente el sedimento poroso del carbón o de la lava. Dicen que el monasterio de El Escorial, construido por el rey español Felipe II, ese monasterio, con todo su esplendor y magnificencia, recibió ese nombre justamente por eso: porque se construyó encima de los residuos de las modestas fraguas que trabajaban el metal de las sierras castellanas.

(En la imagen: Herbie juntando polvo y óxido en un desarmadero de autos, antes de que Lindsay Lohan lo rescatara. En Herbie: Fully Loaded, de Ángela Robinson, 2005.)