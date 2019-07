Así fue la primera edición de Lollapalooza Estocolmo

Durante el pasado fin de semana, el festival internacional de música Lollapalooza debutó en Suecia con su primera edición en Estocolmo. Después de Berlín y París, es la tercera ciudad europea que alberga el icónico festival, que ya tiene siete sedes alrededor del mundo. La lista la completan: Paris en Francia, Chicago en Estados Unidos, Berlín en Alemania y las ediciones de Brasil, Chile y Argentina, que recientemente anunció su séptima edición.

Lollapalooza Estocolmo se llevó a cabo en el Parque Gärdet, dónde lo mejor de la escena musical mundial se presentó en cuatro escenarios. Dentro del lineup se encontraron artistas y bandas como Foo Fighters, Travis Scott, J Balvin, Lana Del Rey y Liz Uzi Vert, entre muchos otros.

Entre las presentaciones destacadas, durante el 28, 29 y 30 de junio pasados se pudieron ver los shows de Billie Eilish, Bring Me the Horizon, The 1975, Eric Prydz, Greta Van Fleet, Kungs, Loud Luxury, Valentino Khan y más. Además de un lineup repleto de talentos consagrados y emergentes, el festival también contó con una gran variedad gastronómica y arte.

La banda de Dave Grohl llegó a Suecia para repasar sus mejores hits.

Lollapalooza fue fundado como un festival itinerante en 1991, se estableció en Chicago en 2005 y se ha convertido en una institución internacional con expansiones en todo el mundo. Su edición en Argentina desembarcó en 2014 y llegó para quedarse. Siendo el festival más grande de Argentina, recibió en su última edición a 300.000 personas durante tres días con entradas agotadas.

Este miércoles 3 de julio a las 10 AM se ponen a la venta los tickets para su edición 2020 a realizarse los próximos 27, 28 y 29 de marzo de 2020 en el Hipódromo de San Isidro. Desde ese momento se podrán conseguir los Early Bird (abono para los 3 días del festival) a $3.600 + Service Charge a través de lollapaloozaar.com/tickets y puntos de venta habilitados de AllAccess.com.ar.

Habrá una Preventa exclusiva con Tarjeta Santander del 3 al 9 de julio inclusive o hasta agotar stock de 120.000 entradas, equivalentes a 40.000 abonos generales. Con Tarjeta Santander se podrá disfrutar de 6 cuotas sin interés desde $600 + Service Charge o desde 225.000 puntos SuperClub. Con Club Personal vas a obtener un 15% de descuento en la compra de tus entradas hasta agotar stock, solicitando el código en la APP de Club Personal.

Miles de centennials se acercaron al Parque Gärdet, dónde lo mejor de la escena musical mundial se presentó en cuatro escenarios.

Una vez agotados los Early Bird se pasará automáticamente a la etapa Preventa 1 (abono para los 3 días del festival) a $4.990 + Service Charge y así sucesivamente a las siguientes etapas de venta. El día 3 de julio el único punto de venta habilitado será La Rural (frente a Plaza Italia) permaneciendo abierto de 10 a 21 hs. Se podrán adquirir hasta cuatro entradas por persona. A partir del 4 de julio se sumará como punto de venta el Teatro Vorterix (Av. Federico Lacroze 3455).

No te pierdas la próxima edición del festival más esperado de Argentina. Lollapalooza es mucho más que un festival y nadie se quiere quedar afuera. Encontrá toda la información en lollapaloozaar.com.