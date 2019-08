Así se vivió la última edición de Lollapalooza Chicago

Del viernes 1 al domingo 4 de agosto, el festival internacional Lollapalooza volvió a abrir sus puertas en Chicago, la ciudad donde todo comenzó. El festival que evoluciona año a año y ya cuenta con siete sedes alrededor del mundo: Estocolmo en Suecia, París en Francia, Berlín en Alemania y en Latinoamérica: Brasil, Chile y Argentina, tuvo una de sus ediciones más convocantes con 120.000 personas por día.

Lollapalooza Chicago se realizó en el Grant Park, un predio de más de 13 cuadras que en sus ocho escenarios, presentó a más de 170 bandas. Su lineup contó con artistas como Ariana Grande, Childish Gambino, Twenty Øne Piløts, The Strokes, Tame Impala, Flume y The Chainsmokers, entre muchos otros. Lo mejor de la escena musical del momento y de la historia hizo su paso por este festival que con el paso de los años suma a amantes de la música que viajan desde distintos lugares con un solo fin: disfrutar la experiencia Lollapalooza.

Durante el primer día se pudieron disfrutar los shows de artistas como Hozier, King Princess, H.E.R y Rüfüs du Sol entre muchos otros. Desde temprano el público dijo presente en el Grant Park de Chicago, donde pasaron más de 40 artistas de los géneros más variados. El cierre de la primera jornada estuvo a cargo de The Chainsmokers y The Strokes que, con su fiel estilo rockero, sin dudas dieron el mejor show del primer día, donde sonaron sus mejores canciones y cerraron con el infaltable “Last Nite”.

La buena energía se mantuvo durante el segundo día en donde el show de Bring Me The Horizon fue uno de los más esperados de la tarde del viernes. Los británicos IDLES también se lucieron en un show que sorprendió al público por su fuerte presencia en el escenario. Por su parte, Alesso brindó un show inolvidable en donde hizo bailar a todos en el escenario Perry’s donde los más jóvenes se acercan a escuchar las últimas tendencias y disfrutar de shows con alto impacto visual. Las últimas presentaciones de la noche estuvieron a cargo de Childish Gambino, con un show imponente en donde desplegó su faceta de performer al máximo. Tame Impala fue el otro headliner que con su impronta psicodélica y rockera dejó al público del festival delirando con un show lleno de visuales que acompañaron grandes momentos de la noche. Su nuevo hit “Borderline” fue uno de los más esperados por sus fans, y con un show de lasers sobre el final, fue uno de los puntos más fuertes de la noche.

En el tercer día de Lollapalooza Chicago el clima acompañó la vibra del festival en donde se vivieron presentaciones de Loud Luxury, Gryffin y RL Grime, artistas que estuvieron presentes en la última edición de Lollapalooza Argentina. El DJ y productor francés Madeon fue una de las revelaciones de la jornada. Y uno de los shows más enérgicos llegó de la mano de Twenty Øne Piløts, haciendo que miles de espectadores bailen y canten al ritmo de sus hits con una performance que fue furor en el público.

Después de tres jornadas repletas de música, el cuarto día inició con miles de personas expectantes por disfrutar de la última jornada del festival. Con grandes nombres como Ariana Grande, Flume, Rosalía, Perry Farrell’s Kind Heaven Orchestra, Slash, Kacey Musgraves, San Holo, y Masego, Chicago demostró por qué Lollapalooza es el festival más grande del mundo.

Junto a la música, la experiencia Lollapalooza volvió a sorprender gracias a su exquisita y variada propuesta gastronómica local con “Chow Town”, donde se encontraron diferentes opciones vegetarianas, veganas y gluten free. Además, desde el primer festival en 1991, Lollapalooza siempre ha sido un lugar donde los aficionados de la música pueden aprender más sobre cómo ayudar al mundo que los rodea. Es por eso que, “Lolla Cares” reúne lo mejor de las organizaciones del mundo y las pone frente a miles de personas en el festival para concienciar sobre causas benéficas, que involucran el medioambiente y la sociedad. Lollapalooza es un festival que invita a disfrutar experiencias a personas de todas las edades. Kidzapalooza, el espacio para los más chicos, ofrece a padres e hijos la oportunidad de compartir la música en familia en su propio escenario mientras participan de actividades como demostraciones de skateboarding, talleres de hip hop y mucho más. También, sus propuestas VIP y Platinum dieron acceso a disfrutar de vistas privilegiadas, ambientes luxury y zonas de relax que hicieron que la experiencia se potencie. Una de las actividades destacadas fue la zona de gaming, en donde Ninja, el famoso jugador de videojuegos, se presentó y compartió momentos con sus fans, e incluso jugó con Joseph Tyler, líder de Twenty Øne Piløts.

En nuestro país, Lollapalooza Argentina se realizará los próximos 27, 28 y 29 de marzo de 2020 en el Hipódromo de San Isidro. Actualmente se encuentra a la venta la Preventa 3 (abono para los 3 días del festival), y con tarjetas Santander se puede pagar en 6 cuotas sin interés desde $1.250 + Service Charge. Una vez agotada, se pasará automáticamente a Preventa 4. Los tickets se pueden conseguir con todos los medios de pago a través de lollapaloozaar.com/tickets y puntos de venta habilitados de AllAccess.com.ar.

No te pierdas la próxima edición del festival más esperado de Argentina. Encontrá toda la información en lollapaloozaar.com.