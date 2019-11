Lollapalooza Argentina presenta a los mejores artistas de todos los géneros

Con la revelación del lineup para la edición 2020, Lollapalooza Argentina se convierte, por séptimo año consecutivo, en el festival más esperado por los amantes de la música. Son varios los artistas que llegan por primera vez al país para sentir el calor del “mejor público del mundo”.

Entre los seis headliners, hay dos que harán su debut en suelo argentino. Por un lado, Travis Scott, llegará a Buenos Aires para presentarse en la primera jornada. Precursor del género soundcloud rap, el año pasado editó “Astroworld”, su tercer disco de estudio: una de las obras cumbres del trap actual, el sonido global del momento. Y por el otro, el segundo día del festival tendrá como una de las protagonistas a Gwen Stefani, la icónica cantante estadounidense de rock y pop quien ha sido nominada varias veces al Grammy en su carrera como solista. Logró premios en American Music Awards, Billboard Music Awards, MTV Video Music Awards, Premios Grammy, Brit Awards y People's Choice Awards.

Martin Garrix se convirtió en una superestrella tanto en el ámbito del pop como en la escena de la música electrónica- y aún tiene mucho más por dar.

Martin Garrix, considerado el dj más talentoso de la escena electrónica, es protagonista de los festivales del género más grandes y populares del mundo, entre ellos Lollapalooza Argentina 2020. El exitoso productor será uno de los headliners del primer día. En la segunda jornada, los amantes del indie rock disfrutarán del show de The Strokes que, tras el lanzamiento de su álbum debut Is This It en 2001, muchos críticos nombraron al grupo como “Los salvadores del rock”.

Lana del Rey brindará su show el tercer día del festival presentando su último álbum “Norman Fucking Rockwell”, que vio la luz en agosto de este año, aunque ya había sido adelantado por sus primeros singles, “Mariners Apartment Complex” y “Venice Bitch”. Para la producción del álbum, Lana trabajó junto a Jack Antonoff, Zach Dawes, Andrew Watt y Rick Nowels. Cerrando el festival, Guns N’ Roses será uno de los shows más esperados de Lollapalooza Argentina 2020. Axl Rose, Slash y Duff McKagan volvieron a reunirse en un escenario en abril de 2016 y, desde ese momento, no detuvieron su marcha. Noche tras noche, demostraron su vigencia al revivir sus glorias del pasado hilando un dorado repertorio del hard rock que fue interpretado con la alquimia renovada y con un porte que si bien acusa el paso del tiempo, se mantiene firme.

The Strokes, la banda neoyorkina que tomó por asalto el rock en el 2001, se presentará el sábado 28 de marzo del 2020 en el Hipódromo de San Isidro.

A Day To Remember, la banda que logró encabezar las listas de indie rock y rock alternativo del Top Billboard y King Princess, la multinstrumentista y cantante estadounidense, harán su debut en la Argentina en el primer día del festival, mientras que la artista country Kacey Musgraves, el dj Illenium, la ganadora de múltiples premios y certificados multi-platino por sus canciones Charli XCX, el músico e ícono de la moda Jaden Smith, la cantante y compositora española Amaia y la artista de R&B Girl Ultra lo harán en el segundo día. En la jornada de cierre del festival, los djs Alan Walker y Rezz tocarán por primera vez en el país, además del cantante y compositor indie Rex Orange County, la banda de rock Idles y el saxofonista y cantautor Masego.

En esta séptima edición, el público local formará parte de la experiencia Lollapalooza Argentina, que incluirá propuestas gastronómicas de todo el mundo, intervenciones artísticas y actividades únicas. También habrá espacios verdes y de esparcimiento. Kidzapalooza, el espacio para los más chicos que evoluciona año a año también formará parte de la próxima edición con nuevas propuestas para toda la familia: los menores de 10 años ingresan gratis, acompañados de un adulto con entrada.

“Knockin’ On Heaven’s Door”, “Patience”, “Nightrain”, “You Could Be Mine” y “Don’t Cry”, son algunos de los éxitos que no faltarán en el recital de Guns N’ Roses.

¡Ya podés comprar tus tickets por día con todos los medios de pago! Aprovechá la Preventa por día a $3.500 + Service Charge. Con Tarjeta Santander disfrutalo en 6 cuotas sin interés desde $583 + Service Charge. Apurate a comprar tus tickets en Preventa 4 a $8.250 + Service Charge (abono de tres días) con todos los medios de pago a través de lollapaloozaar.com/tickets y en puntos de venta habilitados de AllAccess. Con Tarjeta Santander disfrutalo en 6 cuotas sin interés desde $1.375 + Service Charge.