La Cámara de Anunciantes entregará los Premios Buenos Anuncios 2022

Los Premios Buenos Anuncios han sido instituidos por la Cámara Argentina de Anunciantes (CAA) para distinguir la eficiencia publicitaria de los comerciales en TV y YouTube, por medio de una metodología objetiva aportada por Ipsos y Google.

La ceremonia de premiación se realizará el jueves 18 de mayo, a las 15 hs. Más información: https://anunciantes.org.ar/entrega-de-los-premios-buenos-anuncios-2022/

“El Premio Buenos Anuncios es considerado ´la voz de los consumidores´ ya que no requiere de inscripción -participan todos los comerciales que se difundieron en el año- y no tiene jurado, porque es la propia audiencia la que determina los ganadores”, sostiene Philip Perez, Presidente de la Cámara Argentina de Anunciantes (CAA). “Y, además, es importante destacar a todos los finalistas, que representan la excelencia de la publicidad argentina. Es un mérito en sí mismo, ya que significa que la creatividad logró sobresalir entre los cientos de comerciales que se pautan mes a mes”, agregó.

Es importante destacar que por todos los spots ganadores recibirán la estatuilla los responsables por parte del anunciante, de la agencia creativa y de la agencia de medios.

Las empresas anunciantes finalistas de la edición 2022 son: Arcos Dorados, Banco Galicia, CCU, Cencosud, Cervecería y Maltería Quilmes, Coto, Danone, Establecimiento Las Marías, Ford, Frávega, Genomma Lab, Grupo Arcor, Grupo Telecom, Grupo Telefónica, Haleon, L´Oréal, Laboratorio Elea Phoenix, Laboratorio Gramon, Laboratorios Bagó, Mastellone Hnos., Molinos, Mondelēz International, Mostaza, Newsan, PedidosYa, PepsiCo, Procter & Gamble, Samsung, Sanofi, The Clorox Company, The Coca-Cola Company, Unilever e YPF. Agencias creativas: 72andSunny, Astillero, Bamf, BBDO, Copa90 / Trans, CraveroLanis, David, Dhélet VMLY&R, Dogitas, Don, draftLine, Exxia, FCB/FRST, Findasense, Grey, Grey NY, Gut, Hello, Italia, La América, Lado C, McCann, Mercado McCann, Mutato, Publicis, Ratio, uStudios, Vendaval, Verne, VMLY&R, Wieden Kennedy Brasil y Wunderman Thompson. Agencias de medios: Anunciar, Beyond Media Agency, Exxia, FG Medios, Havas, Ignis Media Agency, Initiative, MediaCom, Midios, Mindshare, Naya, PHD, Publicis, Quiroga Medios, Spark, Starcom y Zenith.

★ FINALISTAS TV: https://anunciantes.org.ar/premios-buenosanuncios-tv-2022-finalistas/

★ FINALISTAS YouTube: https://anunciantes.org.ar/premios-buenosanuncios-digital-2022-finalistas/

Premios Buenos Anuncios TV

Es el único premio en donde los ganadores surgen a partir de la evaluación que realizan los consumidores a través de una solución cuantitativa de investigación de mercado, aportada por Ipsos. Durante el año realizan 2.400 encuestas online. Cada mes seleccionan los 3 comerciales que tengan mayor recordación espontánea -transformándose en los finalistas de ese mes- y los evalúan en profundidad con una herramienta de post test online.

Ipsos concibe a la efectividad publicitaria como la capacidad que tiene un comercial de llamar la atención en la tanda, ser atribuido correctamente a la marca y además poder lograr un efecto positivo sobre ella (persuadir la compra / contratación en el corto plazo y/o construir Brand Equity en el largo plazo). Sobre esta filosofía es que son evaluados cada uno de los finalistas.

En esta 19º edición, se entregarán 13 estatuillas: Platino • Oro, Plata y Bronce de las categorías Bienes y Servicios • Especiales Brand Equity, Comercial más Original y Mundial de Fútbol 2022 • Categorías Hombres, Mujeres y Jóvenes.

Premios Buenos Anuncios DIGITAL

Cuentan con el soporte metodológico de Google a través del YouTube Ads Leaderboard, un ranking que celebra los mejores anuncios que el público argentino elige para ver y compartir, el cual se determina sobre la base de un algoritmo que tiene en cuenta vistas orgánicas, vistas pagas y la retención de la audiencia. Basado en el ranking se seleccionan 3 finalistas de cada mes, los cuales son evaluados en profundidad con la metodología cualitativa de Ipsos para definir los ganadores.

En esta 6º edición, los comerciales finalistas competirán por 7 estatuillas: Platino (máximo galardón); Oro, Plata y Bronce para las categorías Bienes y Servicios.