Live Parties: Caras continúa innovando para que disfrutes de estar en casa

View this post on Instagram

ESTÁN TODOS INVITADOS - El viernes a las 20 hs preparate para la gran FIESTA DE CARAS. En vivo @djjuandiegoml de @sarapuradjs nos hará bailar a todos. ¡Sumate a la fiesta de los balcones! 🔥🎶⠀ #carasliveparty #revistacaras