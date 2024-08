Alejandro Alfie: "El último libro de Milei debería ser retirado de la venta"

En una nueva investigación por plagio, Alejandro Alfie descubrió que además de plagiar textos de los investigadores chilenos Verónica Mies y Ramiro Soto, el presidente Javier Milei transcribió 36 páginas de un libro del economista estadounidense Gregory Mankiw. Para Alfie, la editorial responsable de la publicación del libro de Milei, “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica”, tendría que reflexionar acerca de si "es correcto vender un libro a 26.900 pesos con 51 páginas que no escribió su autor". “Es un mal ejemplo”, remarcó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Alejandro Alfie es periodista de la sección política del diario Clarín. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación y magíster en Periodismo. Además, conduce el programa ConTacto Digital en Radio Rivadavia y es columnista de Ventana Abierta en Radio Continental.

Alejandro Gomel: ¿Qué sucede con los libros de Milei y el plagio?

El tema empezó cuando, en mayo pasado, se publicó en la Revista Noticias el plagio del último libro de Milei, en una investigación muy interesante de Tomas Rodríguez. Él hacía hincapié en el plagio a un investigador del CONICET, y en alrededor de diez párrafos de los investigadores chilenos Verónica Mies y Ramiro Soto y otros párrafos copiados de la página Studocu.

A partir de eso, me puse a investigar si había algo más de plagio en ese libro. Descubrí que los párrafos que mencionaba Tomás Rodríguez eran finalmente catorce páginas plagiadas textualmente de Mies y Soto. El texto de estos investigadores chilenos se llama Demanda por dinero: teoría, evidencia, resultados y está disponible online. Milei no escribió nada de esas catorce páginas, de la 325 a la 339.

Me llamó la atención que en la introducción del libro de Milei, “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica”, habla de la segunda parte, donde menciona algunos autores como Robert Barrow, pero no menciona a Mies y Soto.

Descubrí después del plagio a los investigadores chilenos, es decir, lo que va de la página 339 hasta la 375, es exactamente igual a lo que escribió Gregory Mankiw en su libro de macroeconomía, que es un manual que se usa de estudio en las facultades de Economía de todo el mundo.

Cuando una fuente me avisó que el libro de Milei terminaba igual que el de Mankiw, fui al último párrafo del libro de Milei, en la página 375, que termina con el mismo párrafo que está en la página 248 del libro de Mankiw. Empecé a ir de atrás hacia adelante para ver hasta donde había copiado, y llegué hasta donde terminaba el plagio a los chilenos.

Me sorprendió y me pareció insólito. Como el libro de Mankiw es un manual de 864 páginas, lo que Milei hizo fue saltarse los ejercicios prácticos para los alumnos, pero las fórmulas matemáticas y los gráficos son exactamente iguales. Consulté al Gobierno y una fuente oficial me dijo que lo que se dice que es plagio, es en realidad material académico de libre reproducción.

A.G: Los libertarios dicen que no existe el plagio.

Pero existe la ley de Propiedad Intelectual que dice que no podes copiar y pegar, menos en un libro que se vende a 26.900 pesos. Yo escribí tres libros, y así escribo el cuarto en un día. Copio 50 páginas de tres libros distintos y le pongo mi firma.

Por un lado, el autor en ningún momento menciona a estos otros autores. En segundo lugar, lo escribe como si fuera propio. Soy tutor de tesis en la Universidad de Buenos Aires, y les decimos a los alumnos todo el tiempo que copiar sin citar al autor es una falta grave. Pueden perder la cursada por hacer eso. Que esto se vea en 51 páginas del libro del presidente de la Nación, y que desde el Gobierno digan que es material de libre reproducción, es un mal ejemplo.

Hace tres años publiqué el caso de Fabiola Yañez, que copió 20 páginas de Wikipedia para recibirse de licenciada en Periodismo en la Universidad de Palermo. Hice esa investigación y ella se defendió diciendo que no era así, aunque se demostró que sí. No es un tema personal con Milei, es algo que está mal. En cualquier reglamento académico universitario figura como una falta grave copiar y pegar sin citar al autor. Imaginate en 51 páginas.

El libro “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica” fue publicado en mayo de este año.

A.G: ¿Esto puede tener algún correlato judicial?

Eso depende de los investigadores Mies y Soto, a quienes les consulté y no respondieron, y de Gregory Mankiw. Tomás Rodríguez sí respondió sobre Mankiw pero no puedo avanzar sobre eso porque está trabajando sobre esa información para algo que va a publicar. Sí puedo decir que Gregory Mankiw no estaba enterado de esto. No hay una denuncia porque ellos se están enterando ahora.

Desde la editorial me dicen que mientras no haya una denuncia de los damnificados, no pueden hacer nada. Eso es raro porque las editoriales tienen editores, y es fácilmente chequeable ubicar los párrafos plagiados. Si estás vendiendo un libro y hay 51 páginas que no están escritas por el autor, tenés que retirarlo de la venta. En España, Editorial Planeta retiró el libro porque en la solapa decía que Milei era graduado de la UBA, y eso es falso.

La base de la industria electoral son los derechos de propiedad intelectual. La ley de Propiedad Intelectual prohíbe estas cosas porque si la gente edita libros sin respetar esos derechos, seríamos todos escritores y eso causaría una quiebra de las editoriales. En ese sentido, hay una responsabilidad del Presidente de querer vender como propio algo que no lo es, pero la editorial tendría que reflexionar acerca de si es correcto vender un libro a 26.900 pesos con 51 páginas que no escribió su autor.

