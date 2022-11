Argentina-México, un duelo sin margen de error para la Scaloneta

El plantel dejó en claro que quiere dejar atrás la sorpresiva derrota en el debut mundialista ante Arabia Saudita el pasado martes.

Ahora en el horizonte albiceleste aparece México, una especie de clásico en Copas del Mundo, que también necesita con urgencia sumar de a tres para soñar con el pasaje a los octavos de final.

Luego de la caída ante Arabia, todos los hinchas argentinos estaban pendientes de lo que sucedería entre México y Polonia. Para respirar un poco más tranquilos, se dio el resultado esperado, ambos equipos no se sacaron ventajas e igualaron 0-0 gracias a Memo Ochoa que le detuvo el remate desde los doce pasos a Robert Lewandoski.

Sabiendo de ese resultado, el único líder hasta el momento del Grupo C es Arabia con tres unidades, seguidos de México y Polonia con un punto cada uno.

Pese a marchar último, Argentina depende de sí mismo para acceder a los octavos de final. Necesita imperiosamente un triunfo ante México para no sufrir más de la cuenta y por qué no aguardar por otro empate entre Arabia y Polonia que se miden el mismo sábado a las 10:00 (hora de Argentina).

Mundial Qatar: la polémica frase de Funes Mori en la previa de Argentina - México

Con el afán de dar vuelta la página y sembrar los primeros tres puntos para poder respirar más tranquilos, Scaloni tuvo varias prácticas para diagramar el equipo para el duelo con los aztecas. En un principio se habló de varias modificaciones, pero ahora desde el entorno del plantel se manifiesta que no habrá cambios drásticos en la columna vertebral del equipo.

¿Cuáles serían los cambios para el próximo compromiso?

El que pica en punta para dejar su lugar porque todavía no encuentra su mejor versión desde lo físico, sin el ritmo necesario para este tipo de encuentros es Cristian “Cuti” Romero.

En el lugar del cordobés ingresaría, al igual que con los árabes, Lisandro Martínez que viene atravesando un gran momento y tiene toda la confianza del cuerpo técnico de Scaloni.

También en la línea de fondo, se especuló con el cambio de ambos laterales. Por ahora, Nicolás Taglifaco se mantendría en el once y el que dejaría su lugar sería Nahuel Molina para que aparezca Gonzalo Montiel.

La otra variante aparecería en el medio campo. Alejandro “Papu” Gómez fue de la partida ante Arabia Saudita y todo indicaría que ante México aguardará por su oportunidad en el banco de suplentes. Su lugar se lo disputan Alexis Mac Allister y Enzo Fernandéz, de un prometedor ingreso en el último partido.

En este caso, la pulseada la ganaría el ex River para meterse en el once inicial. Luego Rodrigo De Paul y Leandro Paredes seguirán en el once, con una especial mención al surgido en Boca. Aún no se confirma si sale o no, pero lo cierto es que en el último partido no se lo vio fino y dio mucha ventaja al rival. Será un cambio a ver en las últimas horas.

La repudiable canción de México para Argentina que incluye a las Islas Malvinas

Por último, el duelo ante México en mundiales pasó a ser un clásico por las reiteradas ocasiones que se presentó este cruce. Para llegar con mayor optimismo al duelo del sábado, el historial entre argentinos y mexicanos en mundiales está totalmente a favor del combinado albiceleste.

Tres partidos, tres victorias para Argentina: la primera fue en la Fase de Grupos de 1930 con triunfo 6-3 de Argentina en ese momento, luego más cerca en el tiempo el recordado triunfo 2-1 por los octavos de final en Alemania 2006 con el golazo de Maxi Rodríguez y por último, también en el filtro de octavos fue victoria 3-1 en Sudáfrica 2010 del equipo dirigido por Diego Maradona.

A su vez, estos son los números de Lionel Messi enfrentándose con el combinado mexicano. En los 166 partidos que lleva Lionel con la camiseta de Argentina enfrentó en cinco ocasiones a México con un positivo balance de cuatro victorias y un empate anotando tres goles y asistiendo en dos ocasiones.

Dos de estos cinco enfrentamientos fueron por mundiales, en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, ambos con triunfos argentinos. Luego en 2007 fue por Copa América en Venezuela con aquel recordado golazo del rosarino de emboquillada sobre el arquero azteca. Luego los últimos dos compromisos fueron por amistosos internacionales en 2008 y 2015 donde el 10 se anotó en el tanteador en ambos casos.

JL PAR