Gran actuación de Lionel Messi en el PSG

No podría haber existido una mejor introducción para los Premios The Best, que se entregan este lunes 27, que la actuación de Lionel Messi en el PSG, quien tuvo una "función de gala" en la victoria del PSG contra su clásico rival, el Marsella. Así lo informó Román Iucht en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

El rosarino convirtió un gol y asistió en dos oportunidades a Kylian Mbappé, quien pareciera tomar el legado del mejor jugador del planeta. Fueron tres goles, pero podrían haber sido más incluso.

Mientras tanto, en un fin de semana productivo para los jugadores argentinos, Lisandro Martínez y Alejandro Garnacho salieron campeones de la Copa de la Liga en Inglaterra, donde el Manchester United derrotó 2 a 0 al Newcastle.

Un periodista adelantó el ganador de los Premios The Best

Los Diablos Rojos volvieron a ganar un título después de seis años, con goles de Casemiro y Marcus Rashford. Y como dato de color, tanto Martínez como Garnacho celebraron con una bandera argentina sobre sus hombros.

A su vez, hoy a las 17 horas se entregan los Premios The Best, donde el Real Madrid decidió no enviar a ninguno de sus jugadores, a pesar de que Carlo Ancelotti y Thibaut Courtois están nominados y competirán contra Lionel Scaloni y Emiliano "Dibu" Martínez, respectivamente.

JL