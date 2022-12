Para cerrar el año y tomar las buenas caras de los hinchas no solo por los festejos del campeonato del mundo, sino también el buen año que tuvo el Xeneize, Juan Román Riquelme convocó a los socios para presentar su espacio político “Soy Bostero” en el playón de la Bombonera.

Junto con Jorge Ameal, actual presidente del club y con la presencia de Raúl Cascini y Marcelo Delgado del Consejo de Fútbol, el vice anunció de manera oficial su agrupación de cara a los comicios que se celebrarán en diciembre de 2023.

Si bien no presentó muchos detalles del plan de trabajo que tiene en mente Riquelme ni quienes conformarán su espacio político, esta convocatoria que tuvo la presencia de más de 7.000 socios, Román aprovechó para afirmar de manera oficial su candidatura y lanzar oficialmente su plataforma para ir en búsqueda de la continuidad en la política del club.

Boca: Pergolini publicó un picante mensaje contra la nueva agrupación política de Riquelme

Los ojos estaban puestos en la palabra de Riquelme, pero quien habló primero fue Jorge Ameal que mostró su apoyo para con el vicepresidente de cara al futuro y destacó el gran balance del 2022 en Boca. Haciendo alusión al típico cántico que suena en las canchas de fútbol, Ameal comenzó su discurso diciendo que Riquelme es de Boca y que de Boca no se va, lo cual generó un enorme revuelo entre los presentes.

Luego de darle ese clima especial a la convocatoria, el presidente del club mostró su satisfacción por el trabajo realizado por la institución y sobre todo por el Consejo de Fútbol, encabezado por Román. “Son el orgullo de nuestra querida institución. Basta de comprar y vender jugadores, disfrutemos de los nuestros que es lo mejor”, destacó Ameal respecto al trabajo del CdF, el fútbol amateur y el debut de más de 30 chicos que tuvieron lugar en su gestión.

Finalmente, previo a darle la palabra a Román, el presidente Xeneize hizo un balance de lo que fue el año: “Tenemos que decir que de siete campeonatos hemos ganado cinco, esto no es menor y es muy importante”, destacó. Ahora sí, llegaba el turno de Román que fiel a su estilo les habló a los presentes siendo un hincha más.

Boca vuelve a contar con un viejo conocido y suma una incorporación de cara al 2023

“Primero que nada buenas noches. Yo quiero decirles que funcionó igual que ustedes. Soñaba con estar acá y gracias a ustedes y al presidente que me fue a buscar a mi casa hace tres años, he tenido la oportunidad. Agustín (su hijo) es el culpable de que yo vuelva al club y hace muchos años les dije que ustedes estaban todos locos, de verdad que están todos locos”.

Ya metiéndose de lleno en lo que justificaba la convocatoria, que era el lanzamiento político de Riquelme, el ex número 10, mostró su entusiasmo de cara a las futuras elecciones. “Siento como ustedes, vivo como ustedes y no hay nada más lindo que ver a todos los bosteros felices. Eso es todo lo que a mí me llena el corazón. Hace tres años que he vuelto a mi casa, por culpa de todos ustedes, dentro de un año vamos a tener elecciones nuevamente así que yo les he pedido hace tres años que teníamos que ser 40 mil para poder ganar, en la que viene no tengo dudas que vamos a ser 50 ó 55 mil porque somos demasiados los hinchas de nuestro club”.

En la misma sintonía, buscó tocar las fibras de los hinchas comentando que él es un hincha más y que de la misma manera que soñó alguna vez jugar en la Bombonera, ahora tiene en la cabeza poder seguir trabajando muchos años más en el club.

¿Cómo viene el mercado de pases en Boca Juniors?

“Este club es todo de ustedes, soy yos un hincha más que es lo más importante. De chico soñaba con jugar en la Bombonera y hace tres años que volvió a ser la cancha más linda del mundo. Nuestros jugadores están contentos por la fiesta que les dan ustedes. Agradezco cómo se comportan que es maravilloso. Los quiero mucho, ojalá podamos estar muchos años juntos y que me ayuden a cuidar al club porque es de todos ustedes”, señaló.

Al igual que Ameal, Román hizo un repaso de lo que fue el 2022 para Boca destacando que una gran temporada y que el Xeneize supo ganar dos de los torneos que peleó en el último año, respaldó al plantel y a todos los chicos que debutaron en la actual gestión y dio a entender que Boca es el mejor club del país, que de cara a las 2023 dará pelea en cada uno de los frentes.

Por último, para cerrar, dándole un claro guiño a su espacio político, el “Torero” entonó el clásico canto de los hinchas xeneizes, “olé olé olé olá, ohhh Soy Bostero, es un sentimiento, no puedo parar”. “Esta es su casa, disfrútenla mucho. Yo soy feliz estando al lado de ustedes y ojalá que podamos estar muchísimos años. Los quiero mucho, felicidades”, cerró, en medio de los fuegos artificiales, el griterío y el entusiasmo de todos los hinchas presentes.

Mercado de pases: la fuerte decisión de Boca con Agustín Almendra

En cuanto a lo que viene siendo el trabajo de Riquelme dentro de la política del club viene siendo más que satisfactoria.

En tres años de gestión junto con Jorge Ameal, Román fue la cara principal del Consejo de Fútbol que mostró un gran trabajo, hizo debutar en primera a 30 chicos de las inferiores y que desde su llegada al club se lograron cinco títulos, Superliga 19/20, la Copa Argentina 2020, la Copa de la Liga 2022, el Torneo de la Liga 2022 y la Copa Diego Armando Maradona 2021, además de poder torcer la historia ante River, el clásico de toda la vida.

Así, teniendo un “colchón” en base a los éxitos del 2022 y con el 2023 por delante con el torneo local, la Copa Argentina y la Copa Libertadores, Riquelme marcha con espalda y optimismo de cara a las elecciones del año que viene.

JL