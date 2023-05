Mientras tanto, Julia Elena Díaz la "amiga" que fue a vivir con Antonio y estuvo en su departamento por un mes, hizo una denuncia judicial luego de que la desalojaran de la casa del capo cómico y deslizaran que desvalijó sus dos cajas fuertes.

"Es muy complicado hablar con alguien que no recuerda situaciones, que no recuerda personas. La recomendación es no contradecirlo, o sea, no llevarlo a una situación extrema de que se ponga nervioso. Él cree que estoy viviendo en Chile", relató Marcelo Polino.

Marcelo Polino habló sobre Antonio Gasalla: "Tiene serios problemas cognitivos"

Además, agregó que "lo más doloroso es que alguien que transita esta enfermedad, tan cruel, y hay gente que aprovecha para robarle". Violentaron las cajas de seguridad que tenía, las rompieron y le sacaron toda la plata, todas las joyas, tenía una colección de relojes, le robaron todo, dejaron las cajitas vacías... Incalculable", sentenció Polino.

A su vez, explicó que Gasalla "seguramente va a estar en un lugar donde lo atiendan, lo cuiden, porque no nos olvidemos que esto es una enfermedad progresiva. Eso supongo que lo va a dar la evaluación de cómo está el resto de la salud de él, qué tipo de atención necesita".

JL