Ministro de Salud de Mendoza: "No hay que ser bobos destinando recursos a gente que no vive en Argentina"

Rodolfo Montero detalló que la reforma sanitaria impulsada por Mendoza crea un ente para cobrar a las prepagas y a las obras sociales por la atención de sus afiliados. Además, el ministro de Salud de la Provincia aclaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), que no se cobrarán a los extranjeros no residentes las atenciones de urgencia: “Eso queda dentro de los convenios de reciprocidad y no se modifica, a esa gente se la atiende como corresponde y no se le cobra nada”.

Rodolfo Montero es ministro de Salud y Deportes de la provincia de Mendoza. Trabajó en la comisión de Salud del Senado de la Nación.

¿Qué es lo que va a pasar con la salud pública y los extranjeros en Mendoza?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Apenas empezó nuestra gestión en Mendoza presentamos un plan de reforma para el sistema de salud muy ambicioso con más de 150 puntos. Abarca la prevención, la salud mental, la atención primaria, etc. De esos 150 puntos, algunos necesitaban reformas legislativas por lo que en febrero presentamos 26 leyes independientes y todas fueron aprobadas, en su mayoría por consenso general, con más de un 90% de votos a favor, más allá de que muchas de esas reformas pueden poner incómodas a la sociedad.

Hicimos un debate en la sociedad civil y se logró un consenso en la provincia de que realmente había que avanzar hacia un proceso de reformas. Uno de esos 150 puntos explicaba que necesitábamos mejorar el cobro a las obras sociales para evitar lo que se conoce técnicamente como subsidio cruzado, es decir, usar impuestos de los mendocinos para transferir recursos a las obras sociales o a las prepagas. Presentamos una ley que crea un ente que centraliza la facturación de todo el sistema público a aquellos afiliados que tienen obra social.

Los pacientes con obra social se van a poder seguir atendiendo dentro del sistema público y no van a pagar, pero nosotros le vamos a cobrar como corresponde a las obras sociales. Dentro de esa ley que crea el ente que centraliza todas las facturaciones hay un artículo que faculta al ente a cobrarle a aquellos extranjeros que están en calidad transitoria. Lo que tratamos de evitar es el turismo sanitario, hay personas que vienen de otro país a atenderse al sistema público y utilizan recursos de los mendocinos. Nuestro principal problema es con las prácticas ambulatorias, odontología, oftalmología, cirugías de baja complejidad o medicamentos.

¿Las urgencias se siguen atendiendo normalmente? ¿Se le cobra a un turista viene a pasear a Mendoza y tiene un problema de salud?

Eso queda dentro de los convenios de reciprocidad y no se modifica, a esa gente se la atiende como corresponde y no se le cobra nada. Por eso separo urgencia y emergencia. Si viene un turista, alquila un auto y tiene un accidente, a ese paciente se lo atiende sin cobrarle nada. La prioridad es la salud pública y lo que estamos tratando de hacer es evitar la viveza de vivir en otro país y venir a Mendoza a hacer una práctica ambulatoria.

Chile tiene un sistema público muy sólido que se financia con un seguro de salud a través de una institución que se llama Fonasa que, por ejemplo, a veces puede dar turnos muy largos para hacer una resonancia. Entonces, muchos chilenos cruzan y se la hacen en nuestro sistema público. Lo mismo sucede con prácticas odontológicas que no cubre Fonasa. La idea es evitar eso, que el sistema sea sólido, fortalecer la salud pública, garantizar el derecho a la salud, pero tampoco ser bobos y destinar recursos para alguien que no vive en el país.

Salud en jaque: la situación es compleja y la luz al final del túnel aún no aparece

Hay muchos chilenos que viven en Mendoza, ¿cómo hacen si no tienen documento argentino?

No hace falta que tengan documento argentino, tienen que tener residencia en el país. Nosotros tenemos importantes comunidades bolivianas y peruanas, pero la gente que vive acá tiene residencia y el mismo acceso a la salud pública que cualquier argentino. Esta ley no habla de gente que vive en el país, está destinada a quienes están transitoriamente en la provincia.

ADP FM