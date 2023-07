Novedades en el mercado de pases del fútbol internacional

No solo se mueve el mercado de pases del fútbol doméstico, también en Europa empieza a haber algunas novedades, según informó Román Iucht para Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Es verdad que tienen un poco más de tiempo. El libro de pases en el viejo continente cierra recién el 30 de agosto, por lo tanto, podríamos decir que están empezando a calentar motores. Pero hay algunos nombres que además nos involucran desde lo emocional, desde lo afectivo.

El Inter de Milán, que ha vendido a André Onana, su arquero, al Manchester United, ha hecho una oferta formal para contratar los servicios de nuestro querido Emiliano “Dibu” Martínez al Aston Villa: 15 millones de euros fue la primera oferta, pero el Aston Villa dijo que no.

Uno tiene la sensación de que es un primer ofrecimiento y que el número se va a ir elevando. En todo caso, veremos qué es capaz de hacer el Dibu. Es verdad que en el Aston Villa jugaría la Europa League, pero en el Inter jugaría Champions League, y además pasaría a formar parte de un plantel con el que tendrá serias posibilidades de poder ganar el título del fútbol italiano.

No es el único. Hay que ver que va a pasar con Leandro Paredes, que el PSG y Luis Enrique parecen no tenerlo en cuenta. Se habla del fútbol de Turquía como una alternativa. No se descartaría alguna otra también de Italia o de España.

A propósito del fútbol europeo, muchos amistosos se están jugando por estas horas, estuvo la victoria del Real Madrid, 2 a 0 contra el Manchester United, con un gol de Jude Bellingham, el inglés de apenas 19 años, una de las grandes promesas. El otro gol fue de Joselu.

En el marco de varios partidos que empiezan a marcar la pauta de cómo empiezan a acomodarse distintos planteles, vamos a ver qué ocurre con Ancelotti, que se va a quedar en el Madrid durante una temporada más, pero ya ha anunciado que va a ser el técnico de Brasil.

Por otro lado, todos los reflectores del mundo apuntan a Kilian Mbappé, que ha rechazado una oferta de 700 millones de euros para jugar una temporada en el Al-Hilal de Arabia Saudita. Eran 700 millones para él y 300 millones para el PSG.

Mbappé ha dicho que no a la oferta. Recordemos que el equipo y la dirigencia, los dueños del PSG, lo han multado, lo han castigado, póngale el adjetivo que más les guste, negándole la posibilidad de viajar a la pretemporada.

¿Cuál es la cuestión aquí? ¿Cuál es el detalle fundamental a tener en cuenta? En junio del año que viene, Mbappé queda con el pase en su poder; por lo tanto, si el París Saint Germain no lo transfiera ahora, dentro de un año pierde la oportunidad de hacer un negocio multimillonario en cualquier caso. Imagínense que, por una temporada ahora, el fútbol árabe estaría pagando al PSG 300 millones de euros.

Hablamos de la valía de quien hoy es seguro el jugador más caro del planeta. Pero ¿qué es lo que quiere en papel? Quedarse una temporada más en el equipo parisino y después, con la ficha en su poder, allí sí negociar con el Real Madrid.

Lo concreto es que ha dicho que no a esta oferta astronómica. Si se quiere, hasta grotesca; pongamos la idea que más se les ocurra. Pero dijo que no, que él se quiere quedar en París Saint Germain.

En todo caso, que lo negocien ahora al conjunto merengue. Veremos qué es lo que pasa en las próximas horas. Pero esto del dinero es lo que mueve el mundo, y esto es lo que genera verdaderas estrellas que van a marcar la pauta del fútbol en los próximos años.

