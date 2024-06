Productores patagónicos resisten las nevadas que acechan al ganado: "Se está ingresando a la fase desesperante"

El sur del país sigue azotado por intensas nevadas que cubrieron de un espeso manto blanco amplias extensiones del campo santacruceño. Los productores de la zona resisten con gran preocupación por el riesgo en que se encuentran sus animales ante la escasez de forraje, fuente de alimento del ganado local que permanece sepultado bajo densas capas de nieve.

En ese contexto, que puede calificarse de dramático, la Asociación Argentina de Criadores de Hereford difundió varios videos que expone la crítica situación que atraviesan por estas horas en la zona: las estancias se ven ante la única chance sin posibilidad de opción, de tener que trasladar a los bovinos y ovinos en medio de un camino inexistente, que se va abriendo con el paso del ganado. La Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), mediante un comunicado de prensa difundido en su sitio web, emitió un alerta sobre la dramática situación de los productores ganaderos en la Patagonia Argentina. Un fenómeno climático inusual con nevadas extremas que están golpeando la región, provocan la falta de forraje para el pastoreo de vacas y ovejas.

Esta advertencia fue confirmada, en las últimas horas, por la Asociación Argentina de Criadores de Hereford, que publicó en sus redes dos videos muy elocuentes. En las imágenes se ve el traslado de gran cantidad de ganado bovino, atravesando la inmensidad congelada de hectáreas de campo bajo la nieve. Asimismo desde la CRA señalan que “las fuertes nevadas en el sur argentino vienen complicando la vida cotidiana en las ciudades y en los campos. Enormes y extensas capas de nieve cubren con su manto el suelo y el escaso forraje, dejando a miles de animales sin alimento. A esto se suma la complejidad de los caminos cortados y la imposibilidad de acceder con alimentos y víveres hasta a los propios puestos de las estancias”.

Sin alimento, peligra el ganado

Enrique Jamieson, presidente de la Federación de Instituciones Agropecuarias Santa Cruz (FIAS) y de la Sociedad Rural Río Gallegos, en diálogo con Modo Fontevecchia, señaló: “La situación en Santa Cruz es muy compleja, la nevada se extiende de norte a sur y desde la franja central hacia el oeste afectando un 50% del stock bovino y ovino, cerca de 40.000 bovinos y 1 millón de lanares. El ganado se está moviendo dentro de los propios campos para concentrarlo en áreas con menos nieve donde se pueda forrajear esa hacienda o suplementar en la medida de las posibilidades para que no quede tapada por la nieve y sea más fácil poder atenderlas. Hay que recordar que en la zona hay una densidad de una oveja cada tres o cinco hectáreas, lo que implica tener que rodear un potrero de 5.000 hectáreas con nieve para concentrarlas en algún lugar y darles de comer”

“No hay otro lugar donde llevar al ganado porque uno de los problemas es que no tenemos acceso, no hay posibilidad de entrada a la zona, por lo cual no pueden ingresar camiones con forraje ni salir camiones jaula. Por eso se está tratando de concentrarlo en algunos puntos para forrajear”, detalla.

“Un ovino teniendo algo para comer puede resistir quince días de los cuales ya hemos gastado unos ocho, por lo que se está ingresando en la fase ‘desesperante’ porque hay mucho animal que quedó atrapado en la nieve sin poder salir a comer. Por otra parte, el ganado que ha quedado en una superficie con nieve escarchada y congelada, tampoco tiene la capacidad de rascar tanto para llegar al forraje. Es peor aún en zonas donde no hay montes ni ningún tipo de arbusto. La oveja con cualquier cosa se arregla, pero si no hay nada que comer aguanta un máximo de entre 12 o 15 días, sino pasa a mejor vida”, señaló Jamieson a Modo Fontevecchia.

"El tema es que ya hay mucha nieve que se ha congelado abajo, hay capas de hasta 10 centímetros que se hicieron hielo y arriba de eso hay zonas donde cayeron entre 40 y hasta 60 centímetros de nieve. Eso lo hace poco viable por más que rasque el animal para que pueda proveerse de alimentos. Si esto se prolonga muchos días comenzaremos a tener serios problemas porque empieza a morir mucha hacienda por falta de comida", replicó la CRA en su cuenta de Instagram.

Urge abrir rutas y accesos a los campos

“El impacto regional que causará esta situación es importante, porque la pérdida de un 50% del stock afectará no solo a los productores, sino también a la industria del polo lanero, ovino y los frigoríficos de la zona del sur. No es nada bueno ya que en un sector primario de bovinos y ovinos cuando desaparece la masa, se complica la etapa industrial, el transporte, las guardillas de esquila, todos serán afectados”, explicó con gran preocupación el titular de la entidad ruralista santacruceña. “Los pronósticos del clima no son buenos, se esperan máximas de 25 grados bajo cero para estos días, lo que hace poco viable el deshielo. Necesitamos alguna ola de calor o alguna lluvia para que aplaste la nieve y la lave”, explicó a Modo Fontevecchia.

“Hubo varios eventos climatológicos en los últimos años, pero el más importante fue la nevada del ’95, hace unos treinta años. Ese fue un duro golpe, cuando se perdió el 50% del stock, había en ese momento 4 millones de ovinos y se perdieron cerca de 2 millones. Ahora hay 2 millones y tenemos en riesgo a la mitad. Seguro esto frene las exportaciones y la producción local, es muy temprano para pronosticar pero será complejo, por todo el estrés que pasa la hacienda, y teniendo en cuenta que falta mucho tiempo para que pase el invierno, podría traer problemas de abortos porque es la primera reacción que tienen ante una situación estresante, y pérdidas de las madres mismas”, destacó.

“Las rutas nacionales están abiertas, las comunicaciones principales entre pueblos están abiertas, sin embargo, están bloqueadas las rutas interprovinciales y los accesos a los campos. Acá las distancias son muy grandes y hay tramos de rutas provinciales no despejados, porque la prioridad la tenían las principales para abastecer a la ciudades con alimentos y gas, y también la ruta nacional troncal que es la Ruta 3. Ahora tenemos que solucionar el acceso a los campos, por rutas vecinales de 80 kilómetros y de ahí a los puestos donde hay personal cuidando animales, y pueden ser otros 30 kilómetros. Son muchas rutas que hay que despejar, no solo por cuestión humana, sino para diseñar un plan de acción para el forrajeo de esos animales”.

Trabajo incansable

Desde la FIAS, su presidente también explicó: “Los animales están siendo concentrados en las puntas de los campos cerca de los cascos donde están los galpones con alimentos o hasta donde pueda llegar forraje porque es la única manera de asegurar que le podamos dar algo de comer para que subsistan hasta que cambie un poco el clima. Lo que necesitamos y es urgente, es poder abrir las rutas para tomar composición de lugar y ver cuál puede ser la solución, además de dar acceso al forraje. No hay tanto forraje disponible y estamos lejos de la producción, pero ya se compraron muchos camiones que están en viaje, algunos demorados en Chubut por la nieve por lo cual aún no podemos llegar al campo con alimento”.

“Como Presidente de la Federación Agropecuaria, en mi rol se me hace difícil por momentos tratar de contener a toda la gente que pasa esta situación de estrés que no llega al campo, que no puede salvar su oveja. Todo el capital de los productores está a cielo abierto y cuando pasan estos eventos todos empiezan a desesperarse y hasta deprime esta situación y hace bajar la guardia. En lo personal, se me hace difícil contener a tanto productor con tanto problema y con tantas verdades, es complejo. Ojalá tuviera la solución rápido para poder revertirlo, pero ante eventos de este tipo, que sobrepasan lo humano, se hace muy difícil”, remarcó a Modo Fontevecchia.

