Semana decisiva: la agenda de equipos argentinos en copas internacionales

Asoma la primera mitad de la temporada y junto con ella la ilusión de los equipos argentinos en seguir con vida en las competencias internacionales. En Copa Libertadores, River, Estudiantes, Talleres y Colón ya están clasificados a octavos de final con una fecha de anticipación. Los que se quieren sumar a ese listado son Boca y Vélez que van por todo en la jornada restante de fase de grupos. Por su parte en Copa Sudamericana los que van por la hazaña son Independiente, Racing, Lanús y Unión.

La ultima jornada de Copa Libertadores viene cargada de emociones sobre todo para Boca y Vélez que están obligados a ganar para seguir avanzando en el torneo. Por su parte Vélez, integrante del Grupo C, se encuentra tercero con cinco puntos detrás de Bragantino (Brasil) y Estudiantes de La Plata. Justamente el Pincha es su último rival y el equipo de Liniers depende de un triunfo ante su par argentino y a su vez necesita que Bragantino no triunfe ante Nacional en Montevideo. Hoy 19:15 en el Estadio Amalfitani se define el futuro de Vélez. El jueves a las 21:00 Boca recibe a Deportivo Cali en La Bombonera. El equipo de Sebastián Battaglia llega con el envión anímico de salir campeón de la Copa LPF pero con la necesidad de ganar si quiere permanecer en la competencia. En lo más alto del Grupo E están Corinthians y Cali con ocho unidades. Un escalón más abajo está Boca con siete puntos, que de ganar aseguraría su pasaje a octavos. Eso no es todo, en caso de que Corinthians caiga ante Always Ready, el Xeneize pasaría de ronda primero en su grupo. Respecto a los demás equipos argentinos en Copa Libertadores, River, Estudiantes, Colón y Talleres ya tienen su boleto a octavos.

En el segundo plano aparece la Copa Sudamericana que cuenta también con equipos argentinos aspirando con el pasaje a la próxima ronda. Cabe destacar que en este certamen solo clasifica el primero del grupo, el otro cupo lo toman los terceros de cada grupo en la Libertadores. En el Grupo A, Lanús recibe a Metropolitanos dependiendo de un triunfo y del resultado de Barcelona de Ecuador y Wanderers, allí la diferencia de gol será vital ya que el Granate y Barcelona llegan a la última jornada con 8 puntos. De llevarse un triunfo y dependiendo de la diferencia de gol a su favor sellaría su pase a dieciseisavos de final. Racing llega con mayor tranquilidad. Líder de su grupo con 12 unidades necesita tan solo de un empate en su enfrentamiento a River Plate de Uruguay en el Cilindro de Avellaneda. El Grupo G tiene al otro equipo de Avellaneda con aspiraciones. Independiente necesita ganarle al Ceará, líder del grupo (15), por una diferencia de dos goles para confirmar su clasificación. Por último, el Grupo H tiene un duelo más que decisivo en Barranquilla. Junior, puntero del grupo con 10 unidades, recibe a su inmediato perseguidor, Unión con nueve puntos. De esta manera, el Tatengue depende de sí mismo y de llevarse un triunfo de Colombia regresaría al país con el pasaje a la próxima ronda bajo el brazo. Por su parte, Banfield y Defensa y Justicia ya quedaron eliminados del certamen.