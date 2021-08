Nace una delantera de lujo: Messi-Agüero-Villalba-Bonanno

La abrupta salida de Lionel Messi del Barcelona fue una gran sorpresa. Tanto para el propio Messi como para la prensa especializada y los millones de fans que el club catalán tiene en su ciudad, así como a nivel global.

Esta gran sorpresa tapó otra un poco menor. Para contenerlo al gran diez de la selección argentina, su amigo, Sergio “Kun” Agüero le organizó una cena a la que fue acompañado por dos streamer: el vasco Ibai Llanos y el argentino Coscu (Martín Pérez Disalvo).

Esta sorpresa menor, sin embargo, es la que asoma más interesante y abre horizontes probables sobre el futuro de Messi y el Kun Agüero. El fútbol que atraerá, ¿es aquel que se juega en un estadio y con jugadores “físicos” o es el deporte que compite en una pantalla? ¿Por qué esto? Porque el hilo conductor del Kun Agüero, Ibai y Coscu es el e-sport, las competencias de deportes online.

Las reuniones ocasionales a veces no lo son tanto. Los proyectos de continuar online la competencia están allí, expectantes. Messi y Agüero serían una dupla de altísimo nivel en el caso que decidan prolongar en las pantallas la firme sociedad que lograron con la camiseta de la selección argentina. Veamos algunos proyectos ya en marcha.

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 marcaron el final de la carrera de uno de los basquetbolistas más exitosos de la historia argentina: Luis Scola. Su proyecto concreto e innovador se llama Stadio Plus. Una combinación realmente original de una plataforma online que ofrece productos que vinculan el arte y el deporte. El principio parte de generar obras en NFT (Non Fungible Token o Toquen no fungible), un desarrollo que no permite la reproducción ni la copia. Los inversores suecos de Chromia invirtieron 700.000 euros en el proyecto de Scola y el CEO Jon Fatelevich.

Algunos se acuerdan de Guillermo “El mago” Coria como tenista, quien llegó al tercer puesto de la ATP. Todavía sigue siendo un hito la final argentina de Roland Garros 2004 entre él y Gastón Gaudio. Hoy Coria encabeza un equipo de e-sports denominado New Pampas que se desempeña en plataformas múltiples, como Fortnite, Call of Duty, League of Legends y FIFA.

En la Argentina ha tomado poca difusión el campeonato mundial de fútbol de la FIFAe que se iba a llevar a cabo en Londres del 6 al 8 de agosto y se suspendió por la pandemia. Todos conocemos a Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Harry Kane, Mohamed Salah, Mbappé, … Ahora, ¿cuánto sabemos de los brasileños Crepaldi y Felipe I5I, de los portugueses DaniThe7th y DPeixoto7, del alemán Denis, del italiano Denuzzo? ¿Alguien reconoce a un equipo que se llame MGCF eSports, otro de nombre QLASH, o SPQR, o Dire Wolves?

Hubo un solo jugador argentino que clasificó al Mundial. Fue Nicolás Villalba, conocido como nicolas99fc. Villalba juega para para el FC Basel 1893, uno de los dos grandes del fútbol suizo en el plano “físico”; el otro es su gran rival, el Grasshopper.

El FC Basel 1893 está posicionado como el mejor equipo de e-sports de Europa. Y Villalba es una de sus estrellas, lo cual implica decir que es una estrella mundial en los e-sports. Fue campeón mundial de clubes FIFAe en el año 2019. Hoy tiene 54.000 seguidores en Twitter, un número nada despreciable ya que se mueve solamente en el campo digital.

Villalba no está solo. Matías Bonanno (matiasbonanno99) es hoy el mejor jugador sudamericano en PlayStation de FIFAe. Ah, Bonanno anunció que se muda a España, como un jugador del fútbol “tradicional”.

Los medios digitales, las apps, los celulares siguen avanzando sobre los medios tradicionales como los diarios, la radio, la televisión. La FIFA nunca tomó en serio el metegol como para incorporarlo a sus actividades oficiales. Con los e-sports la actitud es diferente. ¿Qué podremos ver a futuro? Sentarse en la computadora y empezar a teclear.

Christian Schwarz. Dr. en Sociología (UCA). Docente UCA, UNTREF, UCES