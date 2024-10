El Nobel es para cualquiera

La expectativa es enorme. Y encima la tensión no se puede compartir con nadie. Es el domingo 13 de octubre. Susana esta con Lali (¿Susana no era libertaria?) ¡Gracias Dios por la diferencia horaria!. Mañana bien temprano se dará a conocer el veredicto. Si Javier Milei, Karina Milei Santiago Caputo o Toto Caputo o todos son los flamantes ganadores del premio Nobel de Economía.

Los que no siguen los pormenores de la previa, se quedaron el galardón de Física, de Literatura o de la Paz y se olvidaron que los que la vemos, los argentinos, estamos esperando el de Economía.

Ya es lunes a la mañana y de Europa solo llegan malas noticias. En Suecia decidieron darle el Nobel de Economía (premio Nobel pero que no es Nobel, pero que es Nobel, porque lo crearon después, pero no importa) a tres expertos en investigar porque “fracasan las naciones” dejando fuera a nosotros expertos, en salvar naciones.

Y de Italia llegan las fotos de una Vicky Villarruel con el Papa Francisco. Ella de negro vaticano, y el sonriendo. ¡Sonriendo! El lunes no arranco bien.

Pero el finde venia bueno. Para suerte de los chicos que no lograban despertar al resto de sus compañeros en el pase a la clandestinidad y la lucha total educativa, el sábado Javier Milei mando a freír churros a la universidad pública. Como siempre en Javier, no se sabe si es porque lo piensa o porque S. Caputo le mando a decir a eso (lo que es lo mismo).

Con una inflación debajo del 4% los negocios de ropa de los shoppings decidieron que se puede volver a remarcar y en una respetada tienda femenina del Paseo Alcorta una blusa blanca cuesta 2000 dólares. Los propietarios de departamentos y locales están tristes con el dato de inflación y se quejan que no tiene sentido llamar a un sufrido inquilino para decirle que le pague 3,5% más.

Sobreseimiento súper express

Un juez Federal, Ramos, corriendo se apura a cerrar una denuncia de Jorge Fontevecchia cansado de que Milei destrate al periodismo con el famoso “ensobrados”.

Preocupado, el magistrado de que a alguien se le ocurra investigar rechaza todo “in limine”. Hay que seguirlo a Ramos: cuando a Milei le vaya mal –en algún momento a todo gobierno le va mal- será el primero en investigar “hasta las últimas consecuencias”. Habrá que reconoce que a Jorge Lanata con Ariel Lijo –misma denuncia- le fue mejor que a Fontevecchia: el expediente fue abducido.

Esfuerzos sobrehumanos se multiplican para explicar porque Fabiola (obvio que Yañez) no entrego su archifamoso teléfono celular para que una vez peritado se confirme que fue víctima de violencia física de Alberto (obvio que Fernández). ¿Puede no ser Fabiola, la hermana de la Madre Teresa de Calcula o la reencarnación de Sor Juana Inés de la Cruz, haber pecado y al mismo tiempo ser víctima de violencia de género? Si.

Para el antikirchnerismo, no. Es a todo o nada.

Nuevos amicus curiae en la demanda de Jorge Fontevecchia contra Javier Milei

Rarísimo lo del PRO. Todos se preguntan el fin de semana para que acompañaron el veto. Cuando ya se habían puesto de acuerdo en que no sabían porque lo hicieron, aparecieron para aclarar que los diputados de su bancada no le firmaron un cheque en blanco al gobierno libertario. Inmediatamente

todo el mundo se puso a releer, no esas declaraciones, sino el significado del cheque en blanco.

Preocupada, casi insomne, por la caída de Milei en las encuestas, Cristina confirma que ira por la presidencia del despreciado PJ, que para el paladar negro K fue siempre más una peluquería que un partido político. Ante la (remota) posibilidad de que aparezcan algún o algunos líderes contra Milei, Cristina se lleva la tapa, los laureles y lo que sea, para como una buena conífera (pino) no dejar que nada crezca a su alrededor.

Ya ni el Guasón es un consuelo. La cantada película con la talentosa Lady Gaga no gusta al público que prefiere que maten en vivo a alguien en la tele, como a De Niro en la primera versión. Ojo Santiago C: a la gente no le gusta que líderes como el Guasón pasen a versión musical. Los quieren con sangre. Al menos los propios.

Vamos que no todo está perdido. Sturzzenegger mando una ley al Congreso terminando con leyes y algunas ridiculeces que estaban terminadas, pero con una fundamental: los diputados no podrán estacionar donde quieran. Eso es el cambio. En serio. Y profundo. Abajo la casta. Arriba el ánimo. El martes la selección juega otra vez. Acá, en el Monumental sin agua y con Messi.