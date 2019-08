Es la política

por Betina Rolfi

Desde anoche hasta hoy, reescribí estas líneas varias veces. Y sé que voy a enviarlas a la redacción corriendo el riesgo de que queden desactualizadas antes de publicarse.

Las y los ciudadanos produjeron ayer el más poderoso hecho político del sistema democrático: hacerse oír y tomar decisiones. Y para eso no alcanza con el big data, los focus y la microsegmentación; no alcanza cuando no se usan para escuchar sino para dirigir.

El problema, como casi siempre, no es de la comunicación, ni se trata de si la gente vota con el bolsillo o con las emociones (esas discusiones que sólo habitan en twitter). Es la hora de la política y el buen gobierno, eso parece reclamar la Argentina.

¿Alberto Fernández podrá ejercer esa representación? Su pasado lo condiciona pero no lo condena.

Mauricio Macri aún tiene algo por hacer, para terminar su gobierno en paz y alejar el fantasma del mandato inconcluso. Convocar a la oposición, consensuar una transición ordenada y democrática, dejar de estar en campaña y dedicarse a gobernar.

Como suele decirme un amigo y colega consultor, lo que no resuelve la política lo arreglan los ciudadanos con su voto.