Harris ganó donde Biden falló

Kamala Harris logró lo que Joe Biden no pudo: un debate efectivo que marcó el relanzamiento de la campaña demócrata. El evento de ayer se convirtió en un capítulo clave para consolidar su posición. Ahora, el desafío es mantener este impulso en los Estados clave donde se definirá la elección.

A la hora de analizar los debates, no hay que enfocarse en gustos personales, sino en lo que necesidad de cada campaña y los objetivos que persigue. Los debates no son simplemente una competencia de retórica o carisma, sino una oportunidad para reposicionar las fortalezas, minimizar las debilidades y, sobre todo, establecer el marco de discusión que más le conviene a cada candidato.

Por es importante ver de donde venían las campañas. Los últimos 60 días de Donald Trump fueron cuesta arriba, tanto en intención de voto como en hecho políticos. Harris viene el impulso positivo tras el rebote de la convención demócrata, su crecimiento parecía estancarse. Si bien Kamala Harris lidera en intención de voto, está luchando en el Colegio Electoral, donde la competencia sigue siendo intensa.

Para el debate Harris tenía más en juego. Era su primera presentación ante el gran público y era una oportunidad para romper el marco que la campaña de Trump intentaba imponer, presentándola como una demócrata extrema.

Una encuesta de The New York Times / Siena College revelaba que el 28% del electorado "necesitaba saber más" sobre ella, en comparación con solo el 9% que opinaba lo mismo sobre Trump. Lo importante es que cuando la conocieran, no sea cómo una “demócrata extrema”. Su meta era clara: mejorar su nivel de conocimiento, mantener la favorabilidad y no frenar el ascenso. Los votos se cuentan recién en 60 días.

El debate también es una batalla por imponer la agenda de discusión. Cada campaña busca centrar el diálogo en los temas que le son favorables. Trump necesita desviar el foco de salud, aborto y democracia, y enfocarse en política migratoria y economía, donde es visto con más confianza que Harris. Según las encuestas, aventaja a la candidata demócrata en temas como economía (46% a 38%) e inflación (44% a 36%). Por su parte, Harris tiene ventaja en temas como justicia, salud y aborto, donde el electorado parece confiar más en ella.

Otro punto clave son los atributos personales. Toda la primera parte de la campaña y, en esencia, el debate de Biden fue sobre la capacidad de la persona para tomar decisiones. Más específicamente su salud y su capacidad mental. Durante la campaña los candidatos despliegan lo que Erving Goffman llamaría un "equipo" de símbolos y gestos que refuerzan la imagen que desean proyectar.

Los gestos de Biden fueron un tema problemático en el primer debate. Pero el cambio central es que la edad dejó de ser un tema para la campaña demócrata. Ahora veremos si no es un problema para la republicana. De acuerdo a los estudios actuales, Harris es percibida más favorablemente que Trump en términos de salud física, agudeza mental y representación de valores.

Luego, Harris tenía que evitar ser encasillada como una extensión de Biden. Para la suerte de Harris, Biden apenas fue mencionado, y Trump terminó asumiendo más el rol de quien está rindiendo cuentas que el de un atacante efectivo.

La campaña de Harris mantiene su impulso y seguramente tenga un loop favorable en las próximas 48 horas. Ejemplo de ello es el apoyo público de Taylor Swift con un posteo irónico a una declaración de Vance sobre las solteras con gatos.

El desempeño en los debates es importante, pero no decisivo. Lo importante ahora es ver cómo esto afecta en los estados clave: Pensilvania, Michigan, Wisconsin y Carolina del Norte. Son estos lugares los que definirán el resultado final.

Lo paradójico es que esta elección cambió después del primer debate. Parecía que Trump había ganado la guerra. Ahora, parece que solo fue una batalla.

*Politólogo, investigador y docente de la Universidad de Buenos Aires