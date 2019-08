Knock Out y silencio

por Bárbara Bravi

Los resultados que dejaron las PASO en el día de ayer fueron contundentes, el electorado le propinó un knock out al oficialismo y dijo no a un modelo de gobierno, que mostró no estar a la altura de las circunstancias frente a las demandas ciudadanas donde el ajuste, la inflación, y la pérdida de poder adquisitivo estuvieron presentes tanto en la gestión como en la campaña. La dificultad de generar expectativas positivas, reeditar en algún punto la “esperanza” de 2015, fue un ancla que el gobierno no pudo remontar. La campaña fue deslucida, y el eje puesto en contraponer pasado y futuro tampoco funcionó, porque la confusión entre la negatividad del presente y pasado, no logró ningún sentido. Tampoco el “Cambio” aportó ningún contenido positivo, una palabra gastada, sin pulso vital.

Todas las dudas y especulaciones sobre octubre, y un posible ballotage quedaron saneadas, los resultados auguran el fin de un ciclo político que estuvo caracterizado por poca política, la demanda es clara, los ciudadanos quieren un estado presente, que no permita los desbarajustes del mercado y su impacto negativo en la vida de las personas. Algo que claramente y de manera inteligente marcó Cristina en aquel video del 18 de mayo, “desorden”, e incertidumbre. Se inicia otra etapa, donde si bien hay que aguardar los resultados del 27 de octubre, la ciudadanía ha sido explícita en su dictamen, la desaprobación unánime de la gestión nacional, al igual que en la provincia de Buenos Aires.

El silencio del presidente ha sido otro capítulo de la jornada, en un clima de incertidumbre, pareciera que el silencio no es el mejor aliado, pero a las claras, deja en evidencia el desconcierto sobre este desenlace electoral. Será momento de barajar y dar de nuevo, en términos de estrategia, de cara a los meses que vienen. Los 15 puntos de diferencia entre ambas fórmulas presidenciales, sorprendentes para muchos, hablan por sí solos, cuando quiere, el pueblo es soberano, y el voto es una herramienta poderosa cuando el objetivo es claro. La frase de Mauricio Macri “tuvimos una mala elección” parece al menos, fuera de contexto, lo que tanto se criticó al anterior gobierno, sobre la falta de autocrítica, parece ser un pecado repetido, es peligroso confundir una mala elección con una mala gestión, y una mala campaña.

Alberto le puso voz a lo que los argentinos expresaron en las urnas, “el comienzo de una nueva historia”, en la que la grieta empiece a perder protagonismo a través de una construcción colectiva, se evidenció el hastío sobre el discurso de odio, y se espera que este tramo de las elecciones de cara a octubre asomen las propuestas ausentes en las PASO, muchos autores coinciden en la emocionalidad del voto, y el ánimo de los electores así lo atestiguó, en busca de un futuro claro, amigable e inclusivo, porque sin proyectar esperanza es casi imposible ganar una elección, y en este sentido el Frente de Todos logró proyectar eso, que el futuro puede ser diferente, logrando apropiarse del sentido del “cambio” cuando el oficialismo no pudo hacerlo.

La improvisación en la política, no es buena consejera, los costos se transfieren y se depositan, el dilema ahora, es cómo liderar una transición, con baja legitimidad y apoyos reticentes, el presidente debiera enfocarse en suministrar tranquilidad en pos de una gobernabilidad sustentable hasta diciembre, la institucionalidad tan mencionada y vitoreada por el oficialismo, deberá ser la brújula como estrategia.