La moda de odiar la memorización

En el marco de la crisis que atraviesa la educación, es frecuente hoy en día escuchar críticas sobre los esfuerzos que hacen los docentes para que los estudiantes aprendan de memoria contenido de cualquier tipo.

Haber transitado la educación y, si sucede, el ser testigos de la experiencia escolar de hijos, sobrinos u otro niño cercano, hace que casi nadie se sienta ajeno a lo que sucede en una escuela y, en consecuencia, ante la impotencia de algo que se percibe como brutalmente quebrado, se intenten dar soluciones como las que cualquiera podría dar sobre cómo mejorar la salud pública por el sólo hecho de haberse enfermado unas cuantas veces.

Enseñar es una tarea extremadamente difícil, y desde el privilegio es fácil subestimar lo que otros han logrado con nosotros: no es obvio que cada uno esté pudiendo leer esta nota de corrido y siendo capaz de analizarla. No es obvio que otros también logren conectarla con su propia experiencia y, si les interesa lo suficiente, con algún otro artículo que leyeron sobre el tema. No podríamos hacerlo (como yo no podría escribir esta nota) si no hubiésemos ejercitado una y otra vez nuestra capacidad de memorizar.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sin entrar en la distinción entre tipos de memoria, podemos decir que la memoria permite, básicamente, que podamos aprender: no existe conocimiento nuevo sin conocimiento previo. Ante cada información nueva que recibimos, nuestro cerebro busca vincularlo con algo que ya conoce; cuantas más dificultades tiene un niño en hacer esa vinculación de manera autónoma, más importante es lo que hace el docente para generarle los apoyos que necesite.

Sin entrar en la distinción entre tipos de memoria, podemos decir que la memoria permite, básicamente, que podamos aprender: no existe conocimiento nuevo sin conocimiento previo"

Lo que externamente es percibido como “acumulación de datos” constituye, en realidad, una foto en el largo camino de construcción de las bases de habilidades cognitivas altamente sofisticadas y también de capacidad de acción. Sólo es posible entender procesos históricos a partir de la secuenciación de hechos a lo largo del tiempo y de esfuerzos de nuestro cerebro, con o sin ayuda de un externo, por vincularlos. Sólo es posible salvar la vida de alguien que se está asfixiando si memorizamos la maniobra de Heimlich.

CABA: seis mil chicos estudian chino, portugués, francés e italiano

¿Cuál es la diferencia entre memorizar el 25 de mayo de 1810 y la necesidad de 100-200 compresiones por minuto en RCP? El sentido que le damos a uno y otro. En este caso, adrede, es obvio. Pero la mayoría de las veces no lo es. Y es ahí, entonces, donde quizás se pueda ampliar el debate sobre los modos de enseñanza y evaluación: enseñar el sentido de lo que se enseña, y no en eliminar el fortalecimiento de una habilidad cognitiva vital para el desarrollo humano.

Es normal que las generaciones más jóvenes, expuestas a toda clase de estímulos y sobrecargadas de información, se cuestionen sobre la utilidad de saberse de memoria la tabla del 8"

Es normal que las generaciones más jóvenes, expuestas a toda clase de estímulos y sobrecargadas de información, se cuestionen sobre la utilidad de saberse de memoria la tabla del 8, si tienen una calculadora en el celular.

¿Podría Argentina tener la educación de Suecia?

Desde luego que nadie quiere hacer cosas que no encuentra útiles o que no le vaya a reportar algún beneficio individual o social. Ante la falta de sentido que hoy los chicos ven en la escuela, explicar el por qué de los contenidos, las habilidades, las actividades de aprendizaje que se estructuran también debería ser parte del curriculum.

Entonces, la figura del docente se vuelve más imprescindible que antes: frente a la simplificación de la vida cotidiana, una maestra tiene la quijotesca tarea de evitar la tentación que un estudiante puede tener en “conservar” su energía cognitiva, en pos de preservar la formación de una persona con muchas más herramientas mañana.

No sea cosa que los chicos de hoy terminen siendo como muchas personas que hoy critican la educación y que han logrado llegar a los niveles más altos de desarrollo intelectual olvidándose de cuánto tuvieron que hacerles memorizar para que puedan leer hasta acá.