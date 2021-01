Mal 2020, no tanto en 2021

Desde 2019 que cambió la administración nacional vemos algunos indicadores económicos preocupantes y otros que mejoraron.

En 2015 veníamos con IPC anual 27%, PBI -2,5%; déficit fiscal del 7% real, desocupación 9%, pobreza de 30% (UCA) y deuda externa US$ 90 MM; ya en 2019 poseíamos inflación de 54% anual, PBI negativo de 2,5; déficit maquillado de 1% y real de 7%, desocupación de 10%, pobreza de 40% (UCA) y deuda externa US$ 283 MM (FMI US$ 45 MM); siendo el único año con mejores indicadores solo 2017.

Este marzo el consumo rozaba el 70% y el 18 llegó el ASPO teniendo que apagar forzosamente el país. En abril se les devolvió 3.300 medicamentos gratuitos a afiliados al PAMI y proyectábamos que el año cerraría con pobreza cercana al 55% (cerca del 2002) y desocupación del 14%. Se creó el ATP por el que los trabajadores en blanco recibían parte del sueldo desde la Anses y los dueños de comercios/empresas reducción de cargas sociales.

En julio se refinanció la deuda más grande que tuvo nuestro país para comenzar a pagarla desde 09/2024 con una quita del 46% de su total.

A diciembre nos encontramos con una inflación anual de 35,5 o 35,9%; con el anuncio de enero 2021 de 3,5 o 3,6%; respectivamente; o sea, reducción de 18% al 2019, un PBI de -10%, déficit fiscal real de 7%, desocupación del 14% y pobreza cercana al 50% (UCA).

Para 2021 en el 1º trimestre proyectamos una inflación final del 5 o 6% porque los únicos servicios que aumentan son comunicaciones y hasta prepagas del 5%, tarifas de luz y gas congeladas hasta abril. El Plan Gas 4 reduce en US$ 9,3 MM la compra de energía y subsidios del contrato que terminó el 31/12. El Decreto 1020/2020 establece que “… Enargas y ENRE verificarán la revisión integral tarifaria pudiendo modificarla o revocarla…” lo que permite baja de tarifas y potenciar el consumo dejando la inflación a valores de 25% anual o menores, con el máximo del 29% previsto en el presupuesto. Con esto, el PBI crecería lo perdido en 2020 o más con la producción de vacunas Covid + un déficit fiscal del 3% informando el acuerdo con el FMI con pagos entre 2025 y 2029 en cuotas semestrales.

*Economista y Tributarista.