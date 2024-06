Más empatía para solucionar distorsiones de comunicación

La empatía es la piedra angular para resolver las distorsiones que a menudo surgen en nuestras interacciones diarias. La empatía puede transformar entornos educativos y laborales en espacios más saludables y exitosos.

¿Te has detenido a reflexionar sobre qué tan efectiva es tu comunicación con los demás? ¿Has experimentado momentos en los que te preguntas si has sido demasiado directo o si no lograste transmitir tu punto de vista con la claridad y firmeza?

La empatía no es simplemente una cualidad deseable, sino una herramienta esencial para abordar los desafíos de la comunicación. En mi libro, destaco cómo la empatía nos permite comprender las necesidades y perspectivas de los demás, lo que a su vez facilita una comunicación más clara y significativa. Desde la diferenciación entre empatía y simpatía hasta la implementación de un liderazgo empático, proporciono herramientas prácticas para cultivar la empatía tanto a nivel individual como organizacional.

La habilidad para comunicarnos efectivamente es esencial en todas nuestras interacciones sociales. Va más allá de simplemente transmitir información; implica compartir emociones y sentimientos. Nuestra forma de expresarnos no solo puede influir en el éxito laboral, sino también en la calidad de nuestras relaciones personales y en nuestra habilidad para resolver conflictos de manera clara y directa.

El concepto de capital comunicacional digital es fundamental para lograr una comunicación efectiva en el mundo digital actual y para evitar distorsiones en el mensaje. Destaco especialmente la importancia de la empatía en este proceso comunicativo, ya que nos permite comprender las necesidades y perspectivas de los demás.

Existen algunas distorsiones que pueden surgir en la comunicación, como la falta de claridad en los objetivos comunicativos, la falta de consideración hacia las intenciones positivas del interlocutor, las interrupciones que dificultan la fluidez del mensaje, la falta de autenticidad y seguridad en la expresión, y el abuso de los pronombres personales 'yo' o 'tú'. Reconocer y abordar estas distorsiones es fundamental para mejorar la calidad de nuestra comunicación y fortalecer nuestras relaciones interpersonales.

La deshumanización como falta de empatía.

Una de las distorsiones más comunes es la falta de claridad en los objetivos comunicativos. Esta falta de precisión puede conducir a malentendidos y conflictos innecesarios. Sin embargo, al desarrollar la empatía, somos capaces de ponernos en el lugar de nuestro interlocutor y comprender mejor sus necesidades y expectativas.

Otra distorsión frecuente es la rigidez en el enfoque y la adaptabilidad. En un mundo en constante cambio, es fundamental ser flexible en nuestra comunicación y estar dispuestos a ajustarnos a las necesidades de los demás. La empatía nos ayuda a salir de nuestra propia perspectiva y a entender las diferentes realidades y puntos de vista, lo que nos permite adaptar nuestro mensaje de manera más efectiva.

El lado B de la empatía

Además, es crucial seleccionar adecuadamente los canales de comunicación para evitar distorsiones. En mi libro, destaco la importancia de entender las preferencias y necesidades de nuestro receptor para seleccionar el canal más adecuado para cada situación.

Esta comprensión empática nos permite evitar malentendidos.

La empatía es la clave para solucionar las distorsiones de la comunicación y construir relaciones sólidas y productivas. Al cultivar la empatía tanto a nivel personal como organizacional, podemos crear entornos más saludables y exitosos donde la comunicación fluye de manera clara y significativa. Es hora de reconocer el poder transformador de la empatía y ponerlo en práctica en todas nuestras interacciones.

*Comunicóloga UBA, periodista, docente, autora de "¿Cómo desarrollar organizaciones empáticas? El Poder de la Metodología de Gestión de Organizaciones 5D".