Ana Rosenfeld: "Sigo y seguiré trabajando. Mi matrícula está intacta"

Ana Rosenfeld (*)

El día 20 de noviembre se dio a conocer a toda la prensa argentina que la Sala I del Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados, habría dispuesto una sanción de suspensión de 1 año en mi ejercicio profesional en Capital Federal, por haber renunciado a la causa Darthes.

La sentencia apareció publicada, transcripta íntegramente, “sin fecha ni firmas”. Esta violación, ilegal y antiética de la Sala I constituye una afrenta deliberada a mi persona y he iniciado la investigación que corresponde.

No he violado ningún secreto profesional. Solo me referí a hechos públicos.

Nadie podrá reprocharme mi legítimo derecho a renunciar a una defensa, cuando mis principios están por encima. Mi renuncia no ocasionó ningún daño a Darthes, ya que continué su representación hasta que él designó nuevos abogados. El único lazo que me unió a él fue Calu Rivero, juicio que al día de hoy continúa con otro patrocinio letrado.

La dura respuesta de Ana Rosenfeld tras la suspensión de su matrícula

Una vez que esté notificada apelaré ante la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, y si fuere necesario presentaré Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

De confirmarse esta sanción administrativa, recién se aplicaría a los 30 días contados desde que quede firme ante la Corte Suprema.

Se han violado todos mis derechos constitucionales y profesionales por parte de un tribunal que considera que pertenece a una elite diferente a los 140.000 abogados matriculados en C.A.B.A.

SERA JUSTICIA,

ANA ROSENFELD

(*) Abogada.