Una Red de politólogas que busca visibilizar su profesión

La unión hace la fuerza” dice el refrán. A veces esa unión traspasa las fronteras territoriales y ayuda a visibilidad una necesidad o, en este caso, un género. Flavia Freidenberg, investigadora titular de Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México (Iijunam) y co-cordinadora y Fundadora de la Red de politólogas #NoSinMujeres, junto a otras cinco profesionales de Ciencia Política, explicó a PERFIL en que se basa esta red que cuenta con más de 742 politólogas.

—¿Qué es la Red de politólogas # NoSinMujeres?

—Es una iniciativa ciudadana de un grupo de colegas politólogas que buscan, promover, visibilizar y potenciar el trabajo de las mujeres dedicadas a la Ciencia Política. Esta Red se creó en junio de 2016 como un espacio para las mujeres, que son politólogas, que viven en América Latina pero que también, en Europa, Asia, Estados Unidos y estudian América Latina tengan un espacio para encontrarse, conocerse, trabajar juntas y aportar al conocimiento de la región.

— Cuál es el objetivo de esta Red #NoSinMujeres?

—Con la Red quisimos visibilizar las brechas de género existentes dentro de la Ciencia Política. Como así también mostrar la manera en que generamos investigación, en la que hacemos conocimiento comparado, en la que producimos datos para comprender los problemas de la región y en la manera que ejercemos la docencia o hacemos nuestro trabajo como politólogas.

—¿Por qué surgió?

—Surgió para superar los techos de cristal, techos de cemento y los sesgos implícitos de géneros que enfrentan las mujeres politólogas cuando estamos frente a una ciencia tan sexista tanto en el objeto de estudio, la epistemología dominante, como en el ejercicio de la disciplina como profesión. Hay un sesgo implícito respecto a la inclusión de las mujeres en las actividades académicas como en la investigación. Se da a entender que hay una mayor expertise, en los hombres que en las mujeres. Esto ha sido evidenciado en diferentes investigaciones como los estudios q desarrolló Joni Lovenduski, 2015; Johanna Kantola en 2017. Hay un sentido común y aceptado que hay temas de hombres y otros de mujeres. Esto se traduce en sesgos implícitos, de género. Y es muy importante construir una Ciencia política desgenerizada. Que tenga la capacidad de construir conocimiento sin sesgo de género.

—¿Hay otras experiencias similares?

—Hay otras iniciativas como Women Also Know Stuff (las mujeres también sabemos cosas) que busca visibilizar las investigaciones y el trabajo de las mujeres politólogas, potenciar los esfuerzos de cooperación entre las diferentes academias, contribuir a mejorar el nivel de pluralismo de debate y de crítica en los espacios académicos y de discusión pública. Busca crear un nuevo sentido que no es posible una ciencia política sin mujeres. De la misma manera no puede haber una política sin mujeres o universidad sin mujeres. Facilitar el trabajo en red entre académicas y no académicas.

—¿Cómo se conforma #NoSinMujeres?

—La Red está integrada por 742 mujeres politólogas que cuentan con un estudio de grado de Ciencia Política. También hay Licenciadas, Máster y Doctoras que pertenecen a 31 países de la región. Está integrada solo por mujeres y solo politólogas porque es una red profesional. Lo que se quiso hacer es fortalecer las capacidades de las colegas, generar redes, trabajo colaborativo y apoyarnos en la visibilización unas de otras.

—¿Cómo trabaja #NoSinMujeres?

— La Red tiene diferentes ejes de acción: 1. Visibilizar a las politólogas. 2. La construcción de una comunidad, en torno a una serie de valores e ideas. 3. Generar incidencias para proyectos de reformas políticas, para la formación y capacitación de mujeres políticas o mujeres académicas. Hacer seminario con actores políticos. Para generar un puente entre los nuestros objetos de estudio y para la evaluación de la implementación de las reformas políticas. 4. Generar un conocimiento en red entre los proyectos de investigación y las redes de contacto.

#NoSinMujeres tiene un manifiesto que se creó de manera colaborativa que hoy tiene 17 puntos. Son una serie de acciones concretas que nosotras como miembros de la red, deberíamos promover. Algunas de ellas son Incluir a colegas en programas de clase, revisar la bibliografía de nuestras propias investigaciones para incluir mujeres o invitarla a exponer sus trabajos. El Manifiesto también se refiere al hecho de formar a otras mujeres, de cuestionar cuando hay espacios controlados solo por hombres o de no asistir cuando son ponentes solo masculinos. También se trata de sumar colegas hombres a nuestra causa, para que ellos nos ayuden a visibilizar estas diferencias en el acceso y en el ejercicio de nuestra disciplina.

—¿Cómo han visibilizado la Red?

—Se trataba de generar un directorio de ahí el portal (https://www.nosinmujeres.com) donde las y los periodistas, organizadores de reuniones científicas, los organismos electorales, las organizaciones de la sociedad civil, las universidades que buscaban expertos y expertas sobre diferentes temas (no necesariamente) estudios de géneros, sino cualquier tema en los que una politóloga pueda hablar o investigar las encuentren. Por eso, lo que hacemos es visibilizar a cada una de las colegas con su perfil y se pueden encontrar los datos de contacto.

También realizamos talleres, seminarios, hacemos servicio de mentoria, gestionamos la participación de nuestras colegas en diferentes medios de comunicación de América y de Europa y difundimos el conocimiento de nuestras colegas en otros espacios más públicos, no académicos para hacer transferencia del conocimiento científico a la opinión pública.

Visibilizar sus voces

Betilde Muñoz-Pogossian

Tengo doctorado en Ciencia Política empecé como Co-fundadora y hoy día soy co-coordinadora con las otras colegas. La Red se constituye para visibilizar y potenciar el trabajo que muchas mujeres en las Ciencias Políticas ya estaban haciendo, pero se encontraba invisible por las prácticas y la manera de operar de la disciplina. Es una manera de visibilizar sus voces desde lo académico, pero también en las conversaciones públicas de temas importantes para la región. Todas las coordinadoras y mucha gente voluntaria donamos el tiempo, las ideas de propuestas de cosas, ponemos a disposición las redes que tenemos de hombres y mujeres influyentes en el campo de la Ciencia política o en las conversaciones públicas de diferentes temas. Ponemos nuestra red de contacto en prensa porque siempre nos buscan a nivel personal, pero ya también a nivel institucional. La red ya se está convirtiendo en fuente de mujeres expertas para hacer sus notas.

Desmascunilizando una disciplina y práctica profesional

Julieta Suárez Cao

Soy una de las miembro fundadoras de la Red. Estoy desde 2016. Y ahora co-coordinadora. En cuanto a los desafíos pensaría en dos áreas. Una, sigue siendo la razón de la creación de la Red. Es decir, seguir desmascunilizando una disciplina y práctica profesional. Desde profesores de Ciencia Política, autores de libros, analistas políticos que vemos en los medios siguen siendo abrumadoramente hombres. Aunque cada vez más, los medios han hecho un esfuerzo para tener representación más diversa, pero también creo yo, más las profesoras que los profesores han revisado sus curriculum, sus prácticas de investigación de formación de personas al interior de la disciplina. Ese desafío existe y va a seguir existiendo y la Red no lo va a solucionar. Es mucho más estructural. La Red de politólogas ha tenido un impacto en desmasculinizar el conocimiento de la Ciencia Política, la práctica, de la profesión y del entendimiento sobre qué significa la Ciencia Política. El otro desafío es interno, es cómo creamos comunidad. Cómo hacemos que las integrantes de nuestra Red, que son muy diversas en lo ideológico, de investigación y especialización primaria, se sientan parte y orgullosas.

Un espacio abierto y plural

Yanina Welp

Estoy en la red desde sus orígenes, soy una de las fundadoras, con Flavia, Julieta, Betilde, Mariana y Paula. Pertenecer a la Red tiene un enorme beneficio. Es el de canalizar en positivo el enojo que producen las desiguales condiciones que enfrentamos las mujeres politólogas para desarrollar nuestras carreras en relación a nuestros pares masculinos. Es un espacio abierto y plural de construcción colectiva donde cooperamos para impulsar la presencia de las mujeres en la disciplina.