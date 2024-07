A un mes de la desaparición de Loan, renunció el ministro de Seguridad y no hay una pista firme

Sin cámaras de seguridad reveladoras ni testigos arrepentidos, la causa que investiga la misteriosa desaparición del pequeño Loan Peña (5) en la provincia de Corrientes ingresó en un peligroso laberinto judicial. En dos días se terminará el secreto de sumario que decretó la jueza federal de Goya Cristina Pozzer Penzo y hasta el momento no hay una hipótesis firme sobre lo que pasó el 13 de junio en el paraje El Algarrobal.

El caso dejó de ser un simple enredo policial para convertirse en una cuestión de Estado que ayer arrojó sus primeras consecuencias: a horas de cumplirse un mes de la desaparición de Loan renunció el ministro de Seguridad de Corrientes, Buenaventura Duarte, y rápidamente el gobernador Gustavo Valdés nombró en su lugar al diputado nacional Alfredo Vallejos.

La novedad se conoció mediante un comunicado oficial: “El gobierno de Corrientes comunica que, habiendo presentado su renuncia el doctor Buenaventura Duarte al cargo de ministro de Seguridad de la provincia de Corrientes, asume en su reemplazo el hasta ahora diputado nacional Alfredo Vallejos, a quien el gobernador Gustavo Valdés le tomará juramento este lunes en Casa de Gobierno en horario a confirmar”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Mientras tanto, la causa continúa su curso. Los investigadores aguardan con expectativa el resultado final de las pericias sobre los teléfonos secuestrados y las presuntas manchas de sangre halladas en la camioneta Ford Ranger de la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava y su esposo, el excapitán de navío Carlos Pérez, dos de los siete detenidos que tiene el caso.

La División Antisecuestro de la Policía Federal Argentina (PFA), a cargo del análisis de los aparatos telefónicos, entregó un primer informe de 97 fojas a la jueza Pozzer Penzo con muchos datos sorprendentes. Por ejemplo, que el 13 de junio a las 15.07 (media hora después de la desaparición de Loan) Pérez buscó en internet un mapa de San Juan e ingresó a varios sitios de pornografía.

En su declaración testimonial, el exmarino aseguró que se fue de la casa de la abuela con su mujer sabiendo que el chico se había perdido, pero aclaró que se retiró porque quería ver el partido de fútbol entre Deportivo Riestra y River.

Del análisis del aparato perteneciente a Laudelina Peña, tía de Loan y también detenida por el caso, surgió que mantuvo una conversación telefónica de 19 minutos con su marido Bernardino Antonio Benítez (otro de los siete sospechosos arrestados) en medio de la búsqueda del nene, pese a que ambos se encontraban a pocos metros de distancia.

Además, los peritos recuperaron una conversación que la acusada mantuvo el 13 de junio en un chat grupal con amigas. “Decí lo que sabés, pensá en tus hijos”, “mirá que todo da vueltas en la vida y te pega donde más duele” y “es un inocente, por Dios, hablen, no se queden callados”, son algunos de los mensajes que le enviaron a Laudelina, y que seguramente deberá explicar.

Otro dato sugestivo que hallaron los peritos tecnológicos es un archivo de imágenes pornográficas, mujeres asesinadas y menores que se obtuvo a partir de un barrido desde octubre de 2023 hasta la fecha.

En cuanto a las pruebas genéticas, el principal interés está en el análisis de las presuntas manchas de sangre que fueron halladas en el guardabarros de la camioneta Ford Ranger, porque todavía no se pudo establecer si son humanas o de animales.

Según informó la fiscalía federal de Goya, “el laboratorio de la PFA logró secuenciar un perfil de ADN correspondiente a un masculino, que resulta apto para cotejo”. La muestra fue extraída del interior de la camioneta perteneciente a Pérez y Caillava “con un hisopado que se realizó en las superficies que habían resultado positivas para la prueba de luminol”.

La pareja quedó en la mira después del peritaje odorológico que detectó presencia de Loan en sus dos vehículos: la Ranger en la que fueron al almuerzo en la casa de la abuela Catalina y el Ford Ka en el que viajaron dos veces a la ciudad de Resistencia, días después de la desaparición de Loan.

A un mes del caso, los investigadores no descartan ninguna hipótesis, pero reconocen trabajan sobre tres pistas: un secuestro vinculado a una red de trata de personas, un homicidio en el marco de un ataque sexual o un ritual satánico, o un accidente de tránsito, como planteó Laudelina en sus dos declaraciones.

La tía de Loan es un personaje central en esta historia y la principal esperanza que tienen los pesquisas para saber lo que pasó con el nene el 13 de junio pasado al mediodía. Laudelina aparece en tres momentos claves: es la que envía el mensaje de WhatsApp convocando a la familia al almuerzo en la casa de la abuela Catalina, la que saca la foto de la mesa en la que aparecen todos los implicados, la última persona que acompaña a los chicos al naranjal y la que marca el lugar donde fue hallada la zapatilla de Loan.

Laudelina tiene nueva abogada: Mónica Chivirin, quien ayer adelantó que su clienta negará ahora la teoría del accidente que ella misma planteó. “Esto es trata y pedofilia”, adelantó la letrada en una entrevista con Canal Trece. “Hay un corredor norte y todos saben que existe la trata y la pedofilia. Se buscaba terminar en un homicidio culposo y tratar de tener, no sé, incumplimiento a los deberes de funcionarios públicos. Yo creo que iban por ahí. Para desviar la investigación”, aseguró.

Macarena, prima de Loan e hija de Laudelina, cobró protagonismo en las últimas horas cuando sugirió que su mamá fue sobornada a cambio de revelar la teoría del accidente y apuntó contra su exabogado José Codazzi. “Dijo que tenía que decir lo del accidente”, aseguró.

La joven está en la mira de la Justicia por su presunta participación en el plantado de la zapatilla y no se descarta que la fiscalía pida su detención, en sintonía con el reclamo de los abogados de la familia de Loan.

Denunciarán al gobierno de Corrientes

R.P.

El abogado de la familia de Loan, Fernando Burlando, anunció que denunciará al gobierno de Corrientes por encubrimiento agravado en los tribunales de Comodoro Py.

“Dónde voy a encontrar una persona en Corrientes que se atreva en la provincia a investigar una situación de estas características, donde senadores, gobernadores, funcionarios policiales, están involucrados”, sostuvo Burlando.

En este marco, el abogado subrayó que “la situación es inmanejable” y que hay “varios motivos” por los que él y su equipo decidieron hacer la denuncia.

“Por lo menos es encubrimiento agravado, no es una pavada. ¿Dónde quieren que denuncie esto si no reacciona la Justicia? Cuando se habla de Valdés y de funcionarios, la Justicia no reacciona, ¿o no lo ven?”, manifestó en diálogo con TN.