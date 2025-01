Accidente fatal en Recoleta: perdió el control del auto, se subió a la vereda y mató a un turista brasileño

Un accidente fatal ocurrió durante la mañana de este miércoles 1 de enero de 2025 en la zona de Recoleta, donde una mujer perdió el control de su auto, se subió a la vereda y atropelló a una pareja de turistas brasileños. El hombre murió en el acto y su pareja permanece en el Hospital Fernández internada en grave estado.

El trágico episodio tuvo lugar en la mañana del primer día de 2025, sobre Avenida del Libertador y Alvear. La camioneta es una Nissan Kicks, quel se subió a la vereda y atropelló a la pareja que se encontraba esperando que cambiara el semáforo.

Tras lo ocurrido en el lugar trabajó la Policía porteña, de la Comisaría Vecinal 2A, junto al cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, personal que debió utilizar cojines inflables con aire comprimido para separar el vehículo del asfalto y retirar el cuerpo del turista fallecido.

Según las primeras informaciones oficiales que trascendieron, en el caso intervino el Juzgado Criminal número 9, Secretaría número 108 del Dr. Villanueva, la cual labró actuaciones por homicidio y lesiones.

La víctima fatal tendría alrededor de 60 años. Por su parte, su acompañante, a quien le realizaron una tomografía por traumatismo de cráneo y permanece en grave estado, tendría alrededor de 50 años.

Por el momento, la zona se encuentra vallada y el tránsito permanece cortado mientras que se investigan las causas del fatal accidente. Al respecto, fuentes policiales indicaron que la conductora que protagonizó el episodio iba sola en el vehículo.

Aún se desconocen los motivos que provocaron que la mujer perdiera el control del vehículo y las autoridades del caso se encuentran esperando por el test de alcoholemia y el narcotest.

Accidentes en Año Nuevo

Otro accidente vial tuvo lugar más temprano en el barrio San Cristóbal, donde el conductor se quedó dormido mientras manejaba y provocó un choque en cadena que afectó a dos vehículos estacionados.

El incidente ocurrió sobre la calle Pichincha al 1100, en la intersección con Humberto 1°. "Me quedé dormido, venía a buscar a un amigo y me dormí. Estaba cansado", manifestó el hombre en diálogo con Crónica TV, asegurando que no ingirió ninguna bebida alcohólica. Tanto él como su acompañante resultaron ilesos.

