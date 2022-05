Caso Villa: la fiscalía citó a la víctima y le prohibió al futbolista salir el país

Sebastián Villa (25) fue de la partida en el encuentro de ayer entre su equipo Boca y Racing por una de las semifinales de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, pero su futuro es incierto. La fiscalía que investiga la denuncia por abuso e intento de homicidio contra el delantero xeneize avanzó en la búsqueda de pruebas y citó para este lunes a la presunta víctima.

Vanesa González, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3 de Esteban Echeverría, Especializada en Violencia Familiar y de Género y Abusos Sexuales, adoptó además, una serie de medidas contra el jugador. Por ejemplo, le prohibió salir del país y le impuso una prohibición de acercamiento a la víctima y su grupo familiar.

La denunciante, de 26 años, deberá ratificar la acusación mañana a las 9, en la sede de la UFI ubicada en Güemes al 400, en la localidad bonaerense de Monte Grande, tras el escrito presentado el viernes pasado por un hecho ocurrido el 26 de junio del 2021.

En la presentación, a la que tuvo acceso PERFIL, la víctima recordó que el día del hecho el jugador “había tomado más de una botella de whisky”. “Me estaba acariciando la cara cuando de repente se pone violento, me aprieta con fuerza la mandíbula y la nuca, me pega una cachetada y me dice ‘¿te gustaron mis compañeros?’, señaló sobre el ataque.

Villa tiene una causa anterior por “lesiones leves y amenazas” que se inició en abril de 2020, a partir de la denuncia realizada por su ex pareja, Daniela Cortés.

Según la denunciante, el futbolista “cruzó un límite que no había cruzado antes: el de levantarme la mano”. “Entre lágrimas –prosiguió con el relato–, Villa comienza a acariciarme el pelo, me seca las lágrimas y me empieza a besar, pero acto seguido me aprieta de vuelta la mandíbula con mucha fuerza, impidiéndome respirar por muchos segundos, hasta que logro zafar de esa situación. En ese momento pensé que pretendía matarme”.

La víctima señaló que lloró e intentó retirarse. “Estaba sentada en la cama, Sebastián viene, se para frente a mí, me agarra de nuevo fuerte de la mandíbula y de los pelos, y comienza a levantarme. Parecía estar disfrutando la situación. Luego me tiró, me sacó parcialmente el pantalón –no todo–, él se bajó su bóxer un poco –no todo– y comenzó a penetrarme con su miembro de forma violenta mientras yo intentaba liberarme, agitando desesperadamente los brazos y tirándole manotazos al cuerpo. Pero él seguía violándome”, recordó sobre el supuesto abuso.

En la denuncia, la joven contó que conoció a Villa a principios del año 2020: “A partir del día en que lo conocí comenzamos a frecuentarnos con habitualidad, compartiendo distintas clases de situaciones, almuerzos, cenas, etcétera, lo que permitió que conozca a su entorno más íntimo, como lo son los familiares, amigos, y compañeros de su club de futbol”, señaló.

El 27 de junio, un día después del hecho denunciado, la joven fue atendida en la guardia del Hospital Penna, donde aparentemente los médicos constataron que presentaba lesiones compatibles con un abuso sexual, aunque en ese momento la víctima no quiso hacer la denuncia.

El comunicado del club

Boca emitió un comunicado por el episodio que involucra a Sebastián Villa, aunque no separó del plantel al acusado.

“El departamento de Inclusión e Igualdad de la institución ya está a disposición por el episodio que involucra al jugador y una vez más ratifica su total compromiso en situaciones de género e igualdad, tal como sostiene el primer Protocolo del club para actuación ante casos de Violencia en Razón de Género, Identidad de Género y/u Orientación Sexual”, dice el el mensaje del club.

“Como en cada situación que involucre a una persona del club, Boca se pone a disposición, brinda el acompañamiento correspondiente y redobla sus esfuerzos para seguir creciendo como institución en los valores que inspiraron el actual protocolo y que se basa en principios esenciales de aplicación como la prevención, asesoramiento y asistencia, respeto, privacidad, confidencialidad, entre otros”, finaliza el comunicado.