“Chocobar nunca tuvo que haber sido llevado a juicio”

Frank Joseph Wolek (60), el fotógrafo y turista estadounidense que fue apuñalado por el delincuente que mató el agente Luis Chocobar (33), habló del fallo condenatorio contra el policía y celebró que no tenga que ir a la cárcel.

“Los cargos contra Chocobar son injustos”, dijo la víctima desde Estados Unidos, en una entrevista con el canal América24, al ser consultado por la condena a dos años de prisión en suspenso que recibió el efectivo que salió en su defensa.

“Nunca tuvo que haber sido llevado a juicio, pero yo estoy feliz que no tenga que ir a la cárcel”, aseguró y contó que habló con él después de la decisión que tomaron los jueces del tribunal de menores. “Me dijo que estaba un poco triste, pero yo sé que él es fuerte y que va a salir adelante”, señaló.

Wolek siguió todo el juicio y aclaró que su idea era estar presente en el debate, pero que no lo pudo hacer por la pandemia del coronavirus. “Yo pensaba volver a la Argentina el 20 de marzo, pero no pude viajar”, explicó y agregó que no descarta regresar: “No tengo ninguna queja a Buenos Aires, porque lo que me pasó en Argentina me pudo haber pasado en cualquier lado, incluso en Estados Unidos. En Argentina hay mucha gente buena y tengo varios amigos”.

Después de casi siete meses de juicio, Chocobar fue condenado este viernes a la pena de dos años de prisión en suspenso y cinco de inhabilitación por el delito de “homicidio agravado en exceso del cumplimiento del deber”.

El 8 de diciembre de 2017 el policía mató por la espalda a Juan Pablo Kucok (28), un delincuente que segundos antes había asaltado y apuñalado a Wolek, en el barrio porteño de La Boca. El ladrón no estaba armado. El policía podría haberlo detenido sin realizar ningún disparo, pero eligió tirar y lo terminó matando. Por esa acción, el macrismo lo convirtió en héroe.

Los argumentos del fallo recién se conocerán el próximo 10 de agosto, aunque el veredicto indica que los jueces coincidieron con el planteo realizado por la fiscalía.

Tanto la defensa como la querella anunciaron que apelarán la sentencia. El abogado de Chocobar, que esta semana exigió que su defendido sea declarado inocente, criticó la resolución. Dijo que es negativo y que los jueces se equivocaron.

“Yo no tengo duda de que se han equivocado (los jueces el Tribunal Oral de Menores 2) y que fallaron en contra de las pruebas de la causa, pero bueno, esta es mi interpretación”, aseguró Soto. El abogado se mostró sorprendido porque a su entender “las pruebas claramente indican que (Chocobar) obró cumpliendo la ley, que obró de acuerdo a los reglamentos, que obró cumpliendo su deber”.

Además, indicó que apelará la decisión del tribunal ante la Cámara de Casación. “Después, seguramente llegará a la Corte Suprema, porque este caso es muy emblemático, con mucha discusión dogmática, jurídica, como nunca la hubo”, explicó en la puerta de los tribunales.