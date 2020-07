Crimen del exconcejal: creen que la orden para matarlo salió de un penal

Los investigadores no tienen dudas de que detrás del crimen del ex concejal Eduardo Trasante hubo un plan criminal ideado y ordenado desde el interior de una cárcel santafesina. Lo que aún es una incógnita es lo que motivó el asesinato. El hilo para empezar a desmarañar lo que hubo detrás de este caso fue el secuestro de un auto y los tres hombres que fueron detenidos por este vehículo.

“La orden (de matar a Trasante) vino desde adentro de la cárcel de Piñero.” Con esa contundencia lo informaron esta semana los fiscales Gastón Ávila de la Unidad de Delitos Complejos y Matías Edery de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos. ¿La orden la pudo haber dado algún jefe narco? “No lo podemos precisar porque es un pabellón en donde hay jefes narcos y otros tipo de detenidos. Pero si tenemos esta pista. Lo que no significa que le hayan encargado el trabajo”.

En la cárcel de Piñero están detenidos tanto miembros de la banda Los Monos como Esteban Alvarado, sindicado como parte de la banda rival. Mientras que, Máximo “Guille” Cantero uno de los líderes y más reconocido porque lleva acumuladas seis condenas desde que está en prisión, está alojado en la Unidad Penitenciaria de Marcos Paz. Aunque, por el momento, no se precisó si están relacionados a este caso.

Como parte de ese “plan criminal” que, se diseñó para terminar con la vida de Trasante, ex concejal de Ciudad Futura y pastor evangelista, fueron imputados el miércoles dos jóvenes de 19 y 21 años y se les ordenó la prisión preventiva por dos años.

Por el momento, quedaron detenidos acusados de comprar un auto robado y usarlo para el traslado de los sicarios que iban a disparar contra la víctima. Aunque no se descarta, que hayan sido los mismo que apretaron el gatillo. “No descartamos que uno o ambos sean los autores materiales del hecho”, dijeron los fiscales.

B.N.A y M.A.G fueron imputados por encubrimiento en la causa Trasante. Los fiscales Ávila y Edery aseguraron que estos jóvenes compraron por 20 mil pesos un Peugeot 308 que había sido robado el día anterior. La transacción se realizó en efectivo, en las calles Garzón y Demestris de Rosario, a las diez de la noche, se detalló.

En ese auto se trasladaron los dos hombres que el martes 14 de julio ingresaron a la casa de Trasante y le dispararon, sin mediar palabra, para asesinarlo. Los homicidas luego salieron caminando de la propiedad y, según los investigadores, se volvieron a subir al vehículo para escapar. El paso del Peugeot quedó registrado en las cámaras de seguridad de enfrente de la casa de la víctima.

“Ambos tuvieron una participación importante en el hecho. Ellos pusieron a disposición de un plan criminal, el auto que se usó. No descartamos otra participación, pero hasta ahora podemos asegurar eso”, explicaron los fiscales tras la audiencia imputativa. “Dispusieron de ese vehículo sabiendo para qué lo necesitaban”, confirmaron.

Porque, luego de compararlo y “en base a un plan diseñado junto a al menos dos personas más provocan el fallecimiento de la víctima Eduardo Enrique Trasante, cumpliendo con su rol respectivo consistente en la logística de transporte de llegada y salida de las personas encargadas de ingresar a la vivienda de la víctima y luego dispararle”, se informó.

El Peugeot 308 fue encontrado abandonado sin ruedas a más de treinta cuadras de la casa del pastor. El lunes pasado fue imputada otra persona (pero no por el homicidio en sí) acusada de robar el auto cuatro días antes de que se cometiera el crimen.

Luego, según contaron fuentes del caso a PERFIL, esta persona vendió el vehículo y hasta recibió el ofrecimiento de “hacer un trabajo con el auto por 500 mil pesos”. Pero no lo aceptó, por lo que no le dieron mayores detalles. Se infiere que ese “trabajo” estaba vinculado con el crimen del pastor.

Además, ayer por la noche se realizó un allanamiento en una propiedad ubicada en Felipe More al 2400 que pertenece a la familia de una persona que está detenida en Piñero. Según informaron fuentes de la investigación a PERFIL, se secuestraron celulares de interés para la causa y se sospecha que este preso podría haber participado del plan criminal.

El crimen. Los sicarios tocaron el timbre en la casa de Trasante, en San Nicolás al 3600 a las 14.47 y le dijeron a Carolina que buscaban a su esposo y que los había mandado una hija de la víctima. Cuando les abre la puerta, ingresan con violencia y le muestran dos armas 9 milímetros.

La obligaron a Carolina a llamar a su esposo, cuando Trasante baja la escalera (ya que se encontraba en la planta superior), sin mediar palabras, le dan un primer tiro en la mano derecha y luego uno en la cabeza, que resultó mortal. Seis minutos después, los asesinos estaban de nuevo en la calle y huían en el auto blanco que los había llevado.

¿Por qué lo mataron? “La hipótesis del móvil (respondieron los fiscales) aún está en investigación. Tenemos varias vías en trámite, pero no lo podemos adelantar. Creemos que nos estamos acercando hacia la persona de atrás que dio la orden para llevar adelante este asesinato, pero de una empresa criminal mucho más grande de las dos personas que ahora fueron imputadas”.

“Todos van a caer”

Siempre amándome fuerte, hasta tu último suspiro”. Esa frase escribió Carolina en uno de los mensajes que dejó en sus redes sociales, acompañados de fotos junto a Eduardo Trasante (55), asesinado el 14 de julio. Ella es una testigo clave del crimen porque estaba presente en el momento en que los homicidas dispararon contra la víctima en el interior de su casa. “Todos van a caer”, aseguró y pidió justicia.

El fin de semana pasado fueron detenidas tres personas y dos de ellas fueron imputados por su vinculación con el crimen. “A Dios no se le escapa nada ni nadie. Dios no transa con nadie, Dios no está en venta... todos van a caer. Justicia por Eduardo Trasante”, escribió Carolina cuando se conoció la noticia de la detención.

“Mis años de vida al lado de Eduardo me llevaron a abrazar un sin número de viudas, madres, hermanas, hijas; hoy la violencia y la desigualdad me golpearon a mí”, expresó en otro posteo y continuó: “Pero llena de fuerza para seguir y para cosechar muchos Trasantes que quieren dejar de ver gente morir”.

Cronología

◆ 10/7/20: Un hombre es asaltado y le roban su Peugeot 308 y 500 pesos..

◆ 11/7/20: Uno de esos ladrones vende el auto a otros dos. Le ofrecen “hacer un trabajo con el vehículo por 500 mil pesos” pero no lo acepta.

◆ 14/7/20: Dos sicarios ingresan a la casa de Eduardo Trasante y lo matan de un tiro en la cabeza. Para escapar utilizan el Peugeot 308 que había sido robado.

◆ 22/7/20: Las personas que compraron el vehículo son imputadas vinculadas con el crimen del pastor. Investigan si, además de aportar el auto fueron los que dispararon.