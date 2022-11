El dato clave que cambió el rumbo en el caso Blaquier y desvinculó a ‘Lucianito’

Un dato clave cambió el rumbo de la investigación por el asesinato de Andrés Blaquier (66), el empresario asesinado a tiros en la Autopista Panamericana, el sábado 29 de octubre pasado. “Lucianito” (19), el primer apuntado en la causa, no presentaba lesiones en su cuerpo pese a que el autor material se había caído de la moto que le robó a la víctima, un indicio que además fue reforzado después por la declaración de un testigo.

Las pruebas recolectadas contra el principal sospechoso no alcanzaban. Nadie lo ubicaba en el lugar del crimen y además contaba con una coartada respaldada por varios testimonios y el análisis de su teléfono celular. “Lucianito” había estado a unos 15 kilómetros de la escena, en la casa de su cuñado y cuidando a sus sobrinos.

El fiscal Gonzalo Agüero, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 4 de Pilar, confirmó sus dudas en la indagatoria a la que el acusado fue sometido la semana pasada, y enseguida dio instrucciones para que se retomaran otras líneas de investigación.

Además de “Lucianito” había sido detenida su ex novia, Brisa Villarreal (18), quien había sido señalada como la mujer que conducía la moto de apoyo en el robo contra el empresario Blaquier. Pero Brisa, no solo no habría tenido nada que ver, sino que además ni siquiera sabe manejar motos.

Con la pista de la pareja de motochorros prácticamente descartada, los investigadores volvieron a analizar las cámaras de seguridad para retomar la ruta que hicieron los sospechosos y obtuvieron una pista clave: la noche del hecho un chico de 16 años había sido atendido en la guardia del hospital Dupuy de Garín. Tenía una herida en la cabeza, compatible con la caída de una moto.

Las cámaras del Centro de Monitoreo del municipio de Escobar lo ubican en el lugar, unos cuarenta minutos después del crimen. En las imágenes aparece sentado en la sala de espera y luego en una silla de ruedas.

El testigo clave que declaró en la causa había relatado que en el lugar donde fue hallada la moto BMW del empresario una persona sufrió un accidente y recordó que lo vio levantarse con una herida sangrante en el rostro.

Según fuentes judiciales, el sospechoso aportó un nombre y un DNI falso, y además se escapó del hospital después de haber sido curado, pero sin que le hubieran dado el alta. Más adelante, y en base a trabajos de inteligencia y distintos testimonios, llegaron a un menor de 16 años que vive en la Villa Cri Cri de Escobar, aunque demoraron varios días hasta ubicarlo.

Los voceros apuntaron que estaba oculto en la Villa Hidalgo de José León Suárez. El acusado había estado parando en distintos lugares cuando supo que estaban tras sus pasos. “Había alternado en domicilios de Garín, Grand Bourg y Tierras Altas del Partido de Malvinas Argentinas”, indicó un vocero consultado.

Los investigadores del caso sospechan que el menor detenido sería el autor material del crimen de Blaquier, mientras intentan dar con la persona que manejaba la moto de apoyo.

Según fuentes judiciales, el nuevo sospechoso fue llevado hasta el Fuero Penal Juvenil de Pilar para ser indagado por la fiscal Cecilia Barros Reyes, pero finalmente hizo uso de su derecho a no declarar. De todos modos, seguirá detenido e imputado por “robo calificado por el uso de arma en concurso con homicidio criminis causa”.

Las fuentes explicaron que ahora resta determinar si este adolescente actuó en el crimen de Blaquier con alguno de los autores del intento de robo de otra moto que hubo el martes pasado a las 20.40, en la calle Necochea entre Dorrego y Edison de Martínez, partido de San Isidro.

¿Qué pasará con Lucianito? De acuerdo a los voceros, el primer acusado no recuperará su libertad en lo inmediato porque tiene que enfrentar otros procesos pendientes por distintos hechos de robo. Sí quedará desvinculado de la investigación por el crimen de Blaquier, al igual que su ex novia.

El crimen. Blaquier, director del Negocio Agropecuario de la firma Ledesma, fue asesinado el sábado 29 de octubre pasado. El empresario manejaba una moto BMW 1200 junto a su esposa cuando a la altura del kilómetro 50 de la Panamericana, en la zona norte del Gran Buenos Aires, fue abordado por dos motochorros. Según las fuentes, los delincuentes iban a bordo de otra moto y lo amenazaron con un arma de fuego para robarle. En esas circunstancias, uno de los asaltantes efectuó varios disparos contra Blaquier.

La víctima recibió un tiro en el pecho, al tiempo que su esposa resultó ilesa. Los principales testigos del hecho fueron una pareja amiga de la víctima, que venían en otra moto acompañándolos a pocos metros de distancia.

El caso

◆ Andrés Blaquier fue asesinado de un tiro el 29 de octubre para robarle su moto BMW en Pilar.

◆ ”Lucianito” y su ex novia fueron los primeros detenidos que tuvo el caso. Ellos se declararon inocentes.

◆ Los investigadores tuvieron un dato clave que cambió el rumbo de la causa: un testigo dijo que había visto con la cara herida al homicida, luego de caerse de la moto que le habían robado al empresario.

◆ Ahora detuvieron a un menor de 16 años.