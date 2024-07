El otro caso Loan del que nadie habla: el nene de 2 años que apareció mutilado en un campo

A fines del año 2011 ocurrió un caso similar al de Loan Peña (5). Pasó en un paraje rural de la provincia de Corrientes, a 183 kilómetros de 9 de Julio: un niño de 2 años desapareció en plena Navidad y cuatro días después fue hallado mutilado.

Gerardo Vazquez fue visto por última vez con vida cuando jugaba con sus primos luego del almuerzo del 25 de diciembre. Al denunciar la desaparición, la Policía realizó un rastrillaje en el que corroboraron que el rastro del niño se perdía en un paso de autos que conecta con la Ruta Nacional 12.

Testigos informaron sobre la presencia de una camioneta blanca que había pasado en ese momento por el lugar, por lo que se realizó un operativo que dio con el vehículo, pero como no había orden judicial no los revisaron y los dejaron circular. Si bien más tarde fueron citados quienes circulaban en el rodado y presentaron “claras contradicciones en sus declaraciones”, el juez a cargo no aceptó la sugerencia de imputarlos como sospechosos y los dejaron ir.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La causa se mantuvo en la Justicia local porque sostenían que el niño se había perdido o que había sido atacado por un animal, al igual que en el caso de Loan.

Como el último lugar donde Gerardo fue visto con vida fue en las inmediaciones de la casa de un matrimonio de ancianos, se los imputó como principales sospechosos. Allí intervino el abogado Norberto Fernández Codazzi, curiosamente el hermano de José, el exabogado de Laudelina Peña. “Para representarlos –explica el letrado en diálogo con PERFIL– pude constatar que la policía había golpeado al hombre en partes del cuerpo que no dejaban marcas a simple vista, haciéndolo firmar una confesión que mi defendido no había podido corroborar porque no sabía ni leer ni escribir”.

Cuatro días después de su desaparición, y cuando el hecho comenzó a tomar notoriedad en los medios locales, Gerardo apareció muerto en una laguna cercana a la zona rastrillada, sin sus brazos, sin ojos y sin órganos. En primera instancia el fiscal local, Carlos Gallardo, sostuvo la teoría que creía que el niño había sido comido por palometas o un yacaré, “cuando no existe la presencia de esos animales en la zona”, explicó Codazzi. En la autopsia se descartó esa hipótesis al determinar que los cortes habían sido quirúrgicos.

La Cámara de Apelaciones de la ciudad de Corrientes determinó que el anciano acusado fue torturado para declararse culpable y lo sobreseyeron. Los policías implicados fueron sumariados y algunos trasladados a otra ciudad. “Al igual que pasó con Walter Maciel antes de llegar a 9 de Julio”, apunta Codazzi, haciendo referencia a las denuncias de violencia y abuso que tiene en su contra el comisario implicado en la desaparición de Loan.

Como sucede hasta ahora en el caso de Loan, los investigadores no pudieron determinar qué fue lo que pasó con Gerardito. Ya pasaron más de once años y el asesino está suelto.

Sin contacto. Fernández Codazzi aclara que no tiene relación con su hermano José. Y es más: le pide que “dé la cara y hable” porque está “manchando a toda la familia”.

José Codazzi asistió a Laudelina Peña hasta el miércoles pasado. El vínculo se rompió definitivamente cuando Macarena, la hija de la tía de Loan, lo acusó de sobornar y presionar a su madre para que declarara que su sobrino fue atropellado y enterrado por la exfuncionaria de 9 de Julio María Victoria Caillava y el exmarino Carlos Pérez.

El desempeño de José Codazzi en la causa por la desaparición de Loan fue cuestionado desde que llevó a la tía de Loan a declarar ante la Justicia provincial, a pesar de que la causa ya había sido radicada en el fuero federal. Fue después de esta indagatoria que su defendida quedó detenida e imputada por “participación en sustracción y ocultamiento de un menor de 10 años”.

Si bien desde el gobierno provincial niegan que exista una relación entre el abogado y el gobernador, generó sospechas la publicación de Valdés en sus redes sociales, donde escribió: “Se ha dado un gran paso en la resolución del Caso Loan. Laudelina declaró tanto ante la Fiscalía General como ante la Fiscalía Provincial de Corrientes y habría narrado cómo fueron los hechos del Caso Loan”, en relación a la hipótesis del accidente.

El vínculo con el ex abogado de Laudelina

Norberto Fernández Codazzi tomó distancia de su hermano José, el exdefensor de la acusada Laudelina Peña. Si bien en los últimos días circuló una foto en la que ambos aparecen junto al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, el letrado aclara que “es una fotografía vieja”. “Yo nunca podría defender a una persona que está involucrada en un evidente caso de trata o tráfico de órganos”, aclara a PERFIL.

Norberto Codazzi dice que quienes confundieron su imagen con la de su hermano le generaron problemas personales y laborales porque la gente de la zona lo señala cuando él nunca defendería a una persona imputada con acusaciones como las que pesan sobre Laudelina Peña.

Sobre las versiones que circulan acerca de lo que pasó con Loan, Norberto apunta que no es nuevo: “Hace años que la gente comenta casos de estas características pero la mayoría no los denuncia formalmente”.