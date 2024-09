Femicidio en San Nicolás: el informe forense, la pista del auto gris y el dolor en el último adiós

Tres días antes de desaparecer Florencia Comas subió una foto con su marido para celebrar los 13 años de amor. “Con mi príncipe esposo”, escribió junto a una foto en la que se la ve sonriente. Flor tenía 27 años, una hija de 3 y miles de proyectos. Era hipoacúsica pero podía comunicarse y desarrollaba una vida normal. Hacía trabajos de manicura y desde una cuenta en Tik Tok buscaba difundir el lenguaje de señas.

El jueves 12 de septiembre a las 7.30 de la mañana salió de su casa en el barrio La Loma de San Nicolás. Dejó a su hija en el jardín, se subió a un colectivo de la Línea 504 y desapareció misteriosamente. Desde las 8.20 no volvió a conectarse a su cuenta de WhatsApp. La última persona con la que chateó fue su suegra.

Al mediodía no retiró a la nena. Era imposible que se olvidara. Por eso su familia comenzó a desesperarse con el paso de las horas y la falta de noticias. El viernes a la mañana apareció asesinada a un costado del camino rural que lleva al relleno sanitario ENTRE, donde los camiones descargan los residuos.

El cuerpo de Florencia fue encontrado por un recolector qeu trabaja en la zona. Estaba envuelto en una sábana de color fucsia y llamativamente no llevaba puesta la misma ropa que tenía cuando la vieron por última vez, pero sí las mismas zapatillas, sus anillos y pulseras que sirvieron para que su mamá pudiera identificarla rápidamente.

El macabro hallazgo despertó una enorme conmoción en la ciudad. Sobre todo cuando se supo que un auto gris habría sido visto merodeando la zona poco antes de la aparición del cadáver. La Policía de Buenos Aires trabaja para saber a quién pertenece.

El dato surgió del análisis de las cámaras de seguridad de la Municipalidad y por el momento es una de las principales pistas que tienen los investigadores para dar con el o los asesinos.

El informe preliminar de la autopsia reveló que Florencia murió por asfixia mecánica. La data de muerte indica que pudo haber sido asesinada poco después su desaparición. De acuerdo al informe, no hallaron signos de defensa ni rastros de abuso, aunque eso –recalcaron los investigadores del caso– no significa que el móvil no sea un ataque sexual.

El cuerpo, además, estaba maniatado de pies y manos, pero de una manera prolija que llamó la atención de los pesquisas, sumado también al dato que posiblemente el homicida pudo haberle cambiado las prendas para dificultar su identificación.

La mamá de la víctima, Evelina Flores, fue la que identificó el cuerpo en la morgue judicial. “Me mostraron fotos de las zapatillas, de una pulsera y unos anillos, y les dije que era mi hija. Si bien ella no vivía conmigo, yo le regalaba las zapatillas y la ropa, sé perfectamente cuáles tiene”, contó la mujer, en diálogo con el medio El Norte.

Sobre el móvil todavía no hay nada. La familia está desconcertada. “Por la forma en que fue tratada, envuelta, atada de pies y manos, creemos que hubo más de una persona. No entendemos el ensañamiento con ella, no andaba en nada”, apuntó el papá de Florencia, Gabriel Comas, en una entrevista con Crónica TV.

Últimas horas. Mientras analizan cámaras privadas y municipales, los investigadores intentan reconstruir cómo fueron los momentos previos a su desaparición, en especial en la ventana que va desde las 8 de la mañana hasta las 10, donde estiman que fue captada.

Su teléfono celular no apareció. Es clave para saber con quiénes se comunicó antes de desaparecer y qué información guardaba. En redes sociales Florencia ofrecía servicios de manicura a domicilio. ¿Fue a hacer un trabajo esa mañana?

Su familia, entre el dolor de una pérdida inesperada y la furia que despierta un ataque de estas características, pidió a los vecinos que se presenten a declarar. Cualquier dato es bienvenido. “Tiene que haber más personas que nos puedan ofrecer datos, alguien en el colectivo. Necesitamos que, si alguien sabe, nos comunique”, pidió la mamá de la chica.

“La última persona que sabemos que vio con vida a mi hija –agregó la mujer– es una mamá del jardín, que el viernes declaró ante la Justicia. La vio arriba de un colectivo de la línea 504. Dijo que Florencia subió en la esquina de Moreno y Ruiz Moreno. Después esta mujer se bajó en la parada del Banco Provincia, y mi hija seguía sentada en el mismo asiento. No pudimos saber hasta el momento si estaba sola o acompañada, aunque creemos que estaba sola”.

Evelina también habló del vínculo de su hija con su marido. “Yo no vivía con ellos, pero supongo que la relación entre mi hija y su esposo estaba bien. Los invitábamos a nuestra casa y venían juntos. Si existía algún problema de pareja grave, es algo que no sé”, reconoció.

Ayer a la mañana Florencia fue despedida en el cementerio local en una ceremonia que reunió a familiares, amigos y allegados. Todos lloraron y pidieron lo mismo: justicia.

El caso

◆ Florencia Comas tenía 27 años y vivía con su marido y su hija de 3 en el barrio La Loma de la ciudad de San Nicolás.

◆ El jueves 12 de septiembre a las 8 de la mañana fue vista con vida por última vez. Subió a un colectivo de la Línea 504 después de dejar a su hija en el jardín y desapareció misteriosamente.

◆ A la mañana siguiente un recolector de residuos halló su cuerpo envuelto en una sábana a un costado del camino rural que conduce al relleno sanitario de San Nicolás.

◆ La operación de autopsia reveló que la causa de muerte fue por asfixia mecánica y estimó la data de muerte en la mañana del jueves.

Marcha contra la impunidad

El femicidio de Florencia Comas (27) sacó a las calles a decenas de personas que este viernes por la tarde marcharon exigiendo el esclarecimiento del caso y la detención de el o los asesinos.

La movilización fue organizada por la Multisectorial de Mujeres, que llevó banderas del colectivo Ni Una Menos y otras pidiendo Justicia por Florencia.

Los manifestantes se concentraron en la tradicional plaza Mitre de la ciudad. Entre las personas que exigieron justicia estuvo la mamá de la víctima, Evelina Flores.

La referente de la Multisectorial, Inés Zaidman, manifestó su preocupación por la violencia del caso.

“Estamos con mucho dolor, hablando de otra mujer asesinada, de un nuevo femicidio en San Nicolás”, dijo Zaidman en declaraciones al diario El Norte de San Nicolás y agregó: “Queremos que aparezca el femicida y reclamamos seguridad para todas las mujeres. No queremos más una mujer asesinada, no queremos más una mujer violada. Queremos poder salir a la calle y poder volver a casa”.