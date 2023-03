La acusación contra Jey Mammon y la resolución que tomó la Justicia

La causa que investiga a una red de corrupción de menores, en la que aparece involucrado el productor televisivo y exganador de Gran Hermano Marcelo Corazza generó un enorme revuelo en el mundo del espectáculo. Sobre todo, a partir de la aparición de Lucas Benvenuto (30), una víctima de los “boy lovers”, la banda de la que formaba parte el psicólogo Jorge Corsi, detenido en agosto de 2008 y condenado a la pena de tres años de prisión efectiva en un juicio abreviado.

Benvenuto fue invitado a un programa de televisión de América (A la tarde), en el que contó que mantuvo contactos virtuales con Corazza y reveló también que fue abusado por un famoso conductor de televisión: Jey Mammon.

“Hace un año y medio decidí hacer mi última denuncia, porque me lleva tiempo poder hablar y denunciar. Esta persona está conduciendo un programa en Telefe. Es muy conocida. Es un conductor y músico; yo salí con él desde los 14 años hasta los 17. A mí la fiscalía me dijo que no iba a poder hacer nada, porque la causa prescribió”, acusó.

Lucas denunció al conductor el 18 de diciembre de 2020, pero el fiscal Patricio Lugones –el mismo que interviene en el caso Corazza– no avanzó porque pasaron más de diez años y se superó el plazo de la pena máxima prevista para estos hechos.

Finalmente, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3, a cargo del juez Walter José Candela, coincidió con la fiscalía y dio por “extinguida la acción penal por prescripción” en el marco de la causa Nº 53.975/2020.

En su declaración, la supuesta víctima recordó un episodio que con los años entendió como una situación de abuso. “Una noche no quería regresar a su casa; el imputado le envió un taxi y fue a su departamento, en el barrio de Balvanera, entre las calles Catamarca y Alsina, de esta Ciudad. Cuando llegó al lugar, ya de madrugada, conversaron; él le contó sobre su madre, mientras Rago le convidaba marihuana y alcohol”, se indica en la causa judicial.

Jey Mammon, que en las últimas horas fue suspendido momentáneamente por las autoridades de Telefe, hizo un fuerte descargo en sus redes sociales:

“Ante la difusión de una denuncia que la Justicia resolvió prescribir, tratándose de un episodio falso en gran parte de su contenido, me veo en la necesidad de informar que a ese accionar, que busca inconfesables réditos en perjuicio de mi persona, se le suma una persistente campaña de acoso y difamación. He sufrido conductas extorsivas de parte de quien promovió una denuncia que la Justicia sobreseyó y cerró. Sin perjuicio de las acciones legales a emprender, se hace imperioso dejar en claro que la situación planteada es producto de la conducta de una persona que, en este caso, y frente a la Justicia ha actuado faltando a la verdad”.